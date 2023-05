Inserisci 3 ingredienti e ChatGPT ti darà la ricetta. Leggi cosa ha creato per noi

La cucina è un’arte che combina sapori, ingredienti e creatività. Ma cosa succederebbe se potessi avere accesso a una fonte infinita di ricette personalizzate basate sugli ingredienti che hai a disposizione? Con l’aiuto di ChatGPT, un potente modello di intelligenza artificiale, puoi ottenere esattamente questo. Inserendo semplicemente tre ingredienti, ChatGPT sarà in grado di generare per te una ricetta deliziosa e unica. Vediamo come fare. Innanzitutto devi registrarti sul sito.

Collegarsi e registrarsi su ChatGPT

Per utilizzare ChatGPT e ottenere ricette personalizzate, è necessario seguire alcuni passaggi sul sito di OpenAI. Ecco come procedere:

Visita il sito web ufficiale di OpenAI all’indirizzo https://www.openai.com/. Cerca la sezione dedicata a ChatGPT o vai direttamente alla pagina di ChatGPT. Segui le istruzioni fornite per la registrazione. Fornisci un indirizzo email valido e crea una password sicura per il tuo account. Dopo aver completato il processo di registrazione, potrai accedere a ChatGPT tramite il tuo account OpenAI.

Come utilizzare ChatGPT per ottenere una ricetta

Ora che sei registrato su ChatGPT, puoi iniziare a ottenere ricette personalizzate basate sui tuoi ingredienti preferiti. Ecco come procedere:

Accedi al tuo account OpenAI su ChatGPT.

Trova l’area di input o la barra di ricerca all’interno dell’interfaccia.

Inserisci tre ingredienti che desideri utilizzare per preparare il tuo piatto.

Ad esempio, potresti inserire “pollo, limone, aglio”.

Invia la tua richiesta a ChatGPT facendo clic sul pulsante “Invia” o premendo il tasto Invio sulla tastiera. L’intelligenza artificiale elaborerà la tua richiesta e genererà una ricetta basata sugli ingredienti forniti.

Potresti ottenere una ricetta come “Pollo al limone e aglio: marinate il pollo con succo di limone e aglio, poi cuocilo in padella fino a quando non è dorato e succoso. Servi con contorno di verdure fresche“.

Leggi attentamente la ricetta generata da ChatGPT. Potrai trovare indicazioni sui passaggi di preparazione, dosi degli ingredienti, tempistiche e altre informazioni utili per cucinare il tuo piatto. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o desideri apportare modifiche alla ricetta, puoi continuare a interagire con ChatGPT attraverso domande di follow-up.

Ecco due esempi di come ChatGPT potrebbe rispondere alla richiesta di 3 ingredienti

ChatGPT: “Ecco una deliziosa ricetta che puoi preparare utilizzando il pollo, il limone e l’aglio. Prepara un succulento pollo al limone e aglio seguendo questi passaggi:

Ingredienti:

2 petti di pollo

Succo di 2 limoni

4 spicchi d’aglio

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato

Marinate il pollo:

In una ciotola, mescola il succo di limone, gli spicchi d’aglio tritati, sale e pepe.

Aggiungi i petti di pollo alla marinata e lasciali riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Cottura:

Scalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto e aggiungi un filo d’olio d’oliva.

Sgocciola il pollo dalla marinata e mettilo nella padella.

Cuocilo per circa 6-8 minuti per lato o fino a quando risulta dorato e completamente cotto.

Assicurati che la temperatura interna del pollo raggiunga i 75°C.

Impiattamento:

Rimuovi il pollo dalla padella e lascialo riposare per qualche minuto prima di affettarlo.

Spolvera il prezzemolo fresco tritato sopra per aggiungere un tocco di freschezza.

Puoi servire il pollo al limone e aglio con un contorno di verdure grigliate o una fresca insalata.

Oppure “spaghetti al pesto con formaggio spalmabile”

Spaghetti pasta with pesto sauce, basil, pine nuts and parmesan close up

Ingredienti:

250 g di spaghetti

100 g di pesto (fatto in casa o acquistato)

50 g di formaggio spalmabile (come formaggio cremoso o ricotta)

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Basilico fresco (opzionale, per guarnire)

Procedimento:

Porta a ebollizione una pentola di acqua salata e cuoci gli spaghetti secondo le istruzioni sulla confezione fino a quando sono al dente. Scolali e metti da parte una tazza di acqua di cottura. In una padella grande, scalda il pesto a fuoco medio-basso. Aggiungi gradualmente l’acqua di cottura degli spaghetti per diluire il pesto e creare una salsa cremosa. Mescola bene. Aggiungi il formaggio spalmabile alla padella con il pesto diluito. Mescola fino a quando il formaggio si è completamente sciolto e la salsa è liscia e omogenea. Assaggia e aggiusta di sale e pepe se necessario. Aggiungi gli spaghetti cotti nella padella con la salsa di pesto e formaggio. Mescola bene per assicurarti che la pasta sia ben ricoperta dalla salsa. Trasferisci gli spaghetti al pesto con formaggio spalmabile su piatti individuali. Se desideri, guarnisci con alcune foglie di basilico fresco per un tocco di freschezza.

Ricorda sempre di utilizzare precauzioni durante la preparazione dei cibi e di adattare le ricette alle tue preferenze personali.