Instagram: novità sui Tag, si potrà scegliere chi taggare e chi no

Come sappiamo Facebook già da tempo utilizza i Tag nelle fotografie cioè taggare le persone che appaiono nelle immagini. Molto spesso queste etichette non rispecchiano noi stessi in quanto non sempre veniamo perfetti nelle foto e questo crea disagio. Adesso anche la popolare App di foto instagram ha deciso di rinnovarsi introducendo delle modifiche ai tag come facebook.

Anche Instagram avrà i tag

Fino a poco tempo fa era impensabile controllare nel dettaglio i tag delle immagini. Adesso l’app ha deciso di fare delle modifiche nelle impostazioni scegliere chi può e non può inserire le etichette nelle immagini. Con la nuova funzione è possibile gestire il controllo sui tag e quindi decidere se taggarsi o meno nelle fotografie.

Caratteristiche della nuova funzione

Le ultime indiscrezioni sulla popolare app rivelano che gli esperti sono a lavoro per inserire alcune nuove funzioni all’interno delle impostazioni. Una delle più interessanti è legata alla privacy. Nello specifico, la novità darebbe agli utenti la possibilità di scegliere chi può taggarli e chi no. Si tratta di una funzione nascosta, rivelata su Twitter dal leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a).

Instagram avrà quindi 3 opzioni: non permettere a nessuno di inserire tag, permetterlo solo ai follower oppure a tutti. La funzione sarà disponibile sia su Android che iOS. La gestione di queste etichette ricordiamo che non è una novità per la piattaforma: esiste già da tempo una soluzione per controllarli.

Come si gestiscono i TAG su Instagram

La funzione per migliorare la privacy su Instagram con la gestione dei Tag nasce nel 2018. E’ possibile attivare la richiesta di approvazione dei Tag e visualizzare tutte le immagini in coda e nasconderle nel caso non volessimo averle nel nostro profilo personale. Per attivare la funzionalità bisogna accedere alle Impostazioni di Instagram, andare al proprio profilo e cliccare le tre linee orizzontali. All’interno della sezione Privacy è presente anche la voce TAG: basta toccarla per accedere all’interfaccia di gestione.

Leggi anche: Eliminare l’account Instagram definitivamente o temporaneamente