Intesa San Paolo e Banca Sella: offerte di lavoro, stage e opportunità all’estero

Intesa San Paolo e Banca Sella iniziano novembre con diverse offerte di lavoro, i due istituti bancari danno la possibilità di crescere nella carriera con piani di formazione. Ci sono anche opportunità per neo laureati e studenti. Intesa San Paolo cerca anche lavoratori disposti a lavorare all’estero come vedremo nei prossimi paragrafi.

Offerte di lavoro e opportunità con Intesa San Paolo

Intesa San Paolo è un gruppo bancario che oltre ad essere presente in Italia ha sedi in Europa e in altri continenti. Conta circa 3400 sportelli nazionali, 950 esteri e ha un rete di 94.000 collaboratori. Il Piano Impresa 2022-2025 è attivo e prevede più di 12.000 assunzioni, 2000 nell’ambito dell’innovazione e nell’IT.

Ci sono offerte di lavoro sia per laureati che per diplomati, i contratti possono essere a tempo indeterminato e determinato. Vengono assunti anche giovani senza esperienza, vengono attivati per loro stage retribuiti. In collaborazione con gli atenei offre anche borse di studio, attualmente collabora con il Politecnico di Milano e la Bocconi ma sono attive anche altre iniziative con Business School e altre università.

Durante l’anno cerca risorse disponibili a lavorare all’estero, in particolare nel Regno Unito, in Lussemburgo, Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi e altri paesi. Possibilità anche per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, richieste conoscenze informatiche e familiarità con la lingua inglese. Attualmente in Italia ci sono 250 posizioni aperte per le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio e Campania. Le potete trovare in questa pagina con tutte le informazioni appena riportate.

Banca Sella, piano di sviluppo assunzioni, stage retribuiti fino a 600 euro

Banca Sella ha all’attivo un piano industriale 2021-2023 che prevede il reclutamento di 764 risorse, questo piano verrà rinnovato nel prossimo triennio. L’istituto cerca sia candidati esperti che profili junior e anche giovani senza esperienza professionale. Per questi ultimi attiva tirocini retribuiti della durata di sei mesi con rimborso spese mensile di 600 euro.

Le offerte di lavoro attive sono sessanta in Campania, Puglia, Toscana, Lombardia e Piemonte. Banca Sella ricerca diverse competenze per rafforzare le aree IT & Open Banking, Consulenza, Marketing.

Le selezioni prevedono colloqui, interviste individuali e anche test psico attitudinali. Sono apprezzate le persone con spirito di squadra, orientate al raggiungimento degli obiettivi, abituate al contatto con il pubblico, disposte ad imparare e mettersi in gioco. La pagina lavora con noi di Banca Sella è una piattaforma che offre la possibilità di inserire il curriculum e rimanere aggiornati sulle offerte e le occasioni di lavoro o stage attive.