Isabella Ferrari, rivelazioni inedite: “Ho avuto problemi di salute”

Oggi attrice affermata Isabella Ferrari ha conquistato la popolarità molto giovane. Grazie alla partecipazione in Sapore di Mare, film cult che ebbe un successo incredibile, Isabella divenne una vera icona. Giovanissima veniva seguita dai fan e dai paparazzi e questo ad un certo punto le creò alcuni problemi.

Al Corriere della sera ha rivelato che in quel momento era giovane, non aveva studiato recitazione, e non si sentiva un’attrice. Ad un certo punto ebbe un rifiuto verso la fama che aveva conquistato e questo le creò anche alcuni disagi : “Ebbi una crisi di rigetto. Non mi sentivo un’attrice, non avevo fatto una scuola, non avevo più voglia di stare dentro a quel meccanismo: mi venne un esaurimento e mi diedero delle medicine per superarlo. I miei si preoccuparono e mi portarono in montagna”.

Isabella ha poi rifiutato di prendere i farmaci ed ha vissuto un turbine d’emozioni che solo in seguito ha saputo gestire. Temeva inoltre che alcuni pregiudizi maturati nei suoi confronti originati dalla sua bellezza potessero condizionare il lavoro e non palesare il suo talento: “ E il pregiudizio era a sua volta anche figlio della bellezza. La bellezza mi ha dato tanto, lo riconosco, ma mi ha fatto anche dubitare di me stessa. Pensavo di non meritarmi le cose che mi capitavano e cercavo sempre altrove, altrove e ancora altrove”.

L’ex Selvaggia di Sapore di Mare ha raccontato d’aver buttato le medicine e d’essersi ritirata dalle scene per un periodo: “Buttai via le medicine, ma sì, ero spaventata anche io. Pensavo che quello stato d’animo, quella depressione, me la sarei portata dietro per tutta la vita.“

Isabella Ferrari: “Poi la mia vita cambiò”

L’attrice in seguito accettò il ruolo che le propose Marco Tullio Giordana in Appuntamento a Liverpool, era un film drammatico dove ha avuto la possibilità di rivelare il suo talento d’attrice. Alla prima a Venezia la fischiarono, ma il giorno dopo le critiche furono positive e questo per lei fu molto importante:

“In sala stampa a Venezia, non appena apparve il mio nome a inizio proiezione, piovvero fischi. Mi aspettavo il peggio, ma le critiche il giorno dopo si rivelarono entusiastiche. Cambiò tutto, soprattutto la percezione degli altri nei miei confronti”.