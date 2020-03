Iscrizione asili nido aziendali 2020-2021: requisiti, domanda e scadenza

Il 20 marzo 2020, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha emanato una nuova nota ufficiale contenenti le linee guida per l’iscrizione ai nidi aziendali per l’anno educativo 2020/2021.

L’Istituto, in particolare, dichiara l’attivazione del servizio di asilo nido aziendale INPS per la Direzione generale a partire dal 1 settembre garantite da due strutture che sono quella di “I nostri piccoli sorrisi” e “Il girotondo“.

Si chiarisce, ovviamente, che la domanda di iscrizione può essere effettuata per una sola delle due convenzionate.

Iscrizione asili nido aziendali: i requisiti necessari

Per presentare la domanda di iscrizione al servizio garantito dall’INPS degli asili nido aziendali è necessario che i bambini siano nati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 maggio 2020.

E’ essenziale che gli iscritti siano sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie secondo la Legge del 31 luglio 2018, n. 119.

Possono procedere all’iscrizione:

i figli di personale dipendente dell’INPS con sede di lavoro nell’area comunale di Roma Capitale o residenti del medesimo ambito territoriale;

i figli di personale dipendente INPS comandato presso gli Uffici di altre Amministrazioni o di personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici della Direzione generale;

i nipoti del personale dipendente della Direzione generale o presso sedi territoriali INPS;

i figli del personale dipendente di altre Amministrazioni, Enti o società, in servizio presso la Direzione generale o presso sedi territoriali INPS;

i figli di personale dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche viciniori alle sedi degli asili nido dell’INPS.

Per tutti i beneficiari che compiranno i tre anni oltre il 31 dicembre 2020 sarà garantito l’anno educativo sino alla chiusura dell’anno di attività.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

Le iscrizioni ai nidi aziendali dovranno contenere i requisiti richiesti entro e non oltre la scadenza prevista per la presentazione della domanda prevista per il 17 aprile 2020.

Sul sito ufficiale dell’INPS è presente la Scheda di domanda in formato Pdf che deve essere stampata e compilata nelle parti. Una volta sottoscritta, la medesima scheda può essere inoltrata o mediante Posta elettronica all’indirizzo mail ufficiale: asilonido@inps.it o, in alternativa, consegnandola a mano recandosi presso la stanza n. 241, al secondo piano, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

L’iscrizione sarà considerata valida se, oltre a contenere tutte le informazioni necessarie, indicherà una sola delle due strutture accreditate e non conterrà informazioni inesatte o incomplete.

Riceveranno causa preferenziale le domande di iscrizione arricchite da ulteriori allegati, quali la certificazione sanitaria attestante una condizione di disabilità del bambino, come previsto dalla legge n. 104/1992; un atto di affido esclusivo rilasciato dal tribunale oppure l’attestazione di dichiarazione ISEE conforme alla vigente normativa.

Dopo l’iscrizione ci sarà ulteriore documentazione da produrre

Una volta che la graduatoria definitiva verrà pubblicata, entro il primo giorno di frequenza, i beneficiari dovranno consegnare all’asilo nido ulteriore documentazione.

Sono richiesti, infatti:

vaccinazioni obbligatorie effettuate;

il certificato di idoneità a frequentare l’asilo nido;

il certificato medico su eventuali allergie o intolleranze alimentari.

La suddivisione della graduatoria definitiva di ammissione

I posti disponibili complessivi presso le due strutture accreditate con il servizio di asilo nido aziendale sono 75 totali che verranno divise per fasce di età.

Relativamente la prima struttura ad oggetto, I nostri piccoli sorrisi, si prevedono 10 posti per l’età compresa tra i 3 e i 10 mesi non compiuti entro il 31 agosto; 20 posti per l’età compresa tra i 10 e i 20 mesi non compiuti entro il 31 agosto e 7 posti per i bambini tra i 20 e i 32 mesi compiuti entro il 31 agosto.

La seconda struttura, Il girotondo, prevede invece 20 posti per i bambini tra 10 e 20 mesi non compiuti entro il 31 agosto e 18 posti tra i 20 e i 32 mesi non compiuti entro il 31 agosto.

Per ciascuna di queste sezioni verrà promossa una graduatoria ad hoc.

Condizioni di precedenza nell’iscrizione agli asili nido aziendali

Avranno un trattamento preferenziale, i bambini con disabilità, che appartengono a famiglia monoparentale o con genitori separati, se i genitori lavorano entrambi nella stessa sede di servizio, i gemelli in cui i genitori lavorano entrambi, i bambini i cui genitori lavorano entrambi e che hanno più di un figlio in età scolare, se i genitori lavorano entrambi e i bambini con un genitore lavoratore e l’altro no.

Sarà requisito di graduatoria anche la fascia ISEE, dando priorità alle dichiarazioni con ISEE più basso.

A parità di tutti i requisiti, saranno suscettibili di causa prioritaria, i bambini con età anagrafica maggiore.

Stabiliti i punteggi, verranno stabilite le assegnazioni dei posti nelle singole sezioni, dando poi priorità per gli utenti in lista di attesa.

Graduatorie provvisorie e definitive: le date di pubblicazione

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate entro il 5 maggio 2020 nella sezione della Intranet ed Internet.

E’ possibile fare ricorso presso il Direttore centrale delle Risorse umane entro 10 giorni dalla pubblicazione.

Entro il 22 maggio saranno pubblicate invece le graduatorie definitive per ciascuna sezione. I vincitori, entro 15 giorni, dovranno formalizzare l’accettazione comunicandola alla Direzione centrale Risorse umane – Area Servizi al cliente interno.

In caso di mancata formalizzazione dell’accettazione, il vincitore si considererà rinunciatario e quindi escluso dalla graduatoria.

Calendario e orari degli asili nido

Entrambi gli asili nido saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Non garantiranno il servizio dei giorni festivi e per un numero di giorni non superiori a quello previsto dal calendario scolastico regionale.

Sarà possibile entrare dalle 07:30 alle 09:30 così come sarà possibile uscire dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Periodo di ambientamento, rinunce e decadenze

All’inizio dell’anno di attività è previsto un periodo di ambientamento, caratterizzato da maggiore flessibilità per gli orari e nel rispetto dei bambini e dei genitori.

Le assenze non giustificate superiori a 30 giorni consecutive comportano la decadenza del diritto al servizio per l’anno educativo in corso, dovendo comunque pagare la quota contributiva.

E’ possibile rinunciare alla frequenza dell’asilo nido presentando la relativa dichiarazione alla Direzione centrale Risorse umane, continuando tuttavia a versare la quota contributiva per i due mesi successivi alla data della comunicazione formale di rinuncia.

La stessa quota contributiva potrebbe essere ridotta nell’ipotesi in cui si riuscisse a trovare un altro bambino al posto di quello rinunciatario.

Modalità di pagamento per gli asili nido aziendali

I genitori dei bambini dovranno versare una quota contributiva mensile. Essa è proporzionale all’ISEE dichiarato e varia anche a seconda delle sezioni di riferimento.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE la quota corrisponderà alla misura massima prevista.

Per i soggetti indicati al punto 1. della sezione “Requisiti per l’iscrizione” al punto d) e e) la quota contributiva è pari a 772,00 euro.

La quota relativa al primo mese (settembre 2020) è sempre dovuta, pur considerando le ipotesi di rinuncia. I dipendenti INPS avranno una trattenuta in busta paga per il contributo mensile entro il 5 di ogni mese.