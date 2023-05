Isola dei famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone si sposano

Ex naufraghi dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini convoleranno presto a nozze. I due si sono conosciuti la scorsa estate e la loro storia è balzata immediatamente alla cronaca data anche la palese differenza d’età. Hanno poi deciso di parlare pubblicamente della loro relazione e poi hanno accettato di partire per l’Honduras.

A causa di un malore di Simone sono rientrati prima del previsto. Durante la permanenza sull’Isola è stato reso noto che il giovane fidanzato di Cecchi Paone ha una figlia, una bambina che ha avuto quando non era neanche maggiorenne. La bambina vive con lui e il giornalista vorrebbe adottarla, ma è consapevole che in Italia la normativa non è agevole.

Per queste ragione i due ex naufraghi si sposeranno presto, ma all’estero in tal modo Cecchi Paone potrà adottare la bambina. “La piccola mi chiama zio Alessandro. Ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d’accordo.” Ha dichiarato il giornalista a Nuovo tv, Paone ha poi aggiunto: “Uno dei motivi per cui siamo andati insieme all’Isola dei Famosi è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d’accordo tutti, ma degli altri non ne parla più nessuno”.

Cecchi Paone: “Ho accolto Melissa con amore”

Alessandro Cecchi Paone ha saputo dell’esistenza di Melissa sin da subito. L’ha accolta con amore e non si è spaventato della presenza della piccola:

“Io invece l’ho accolta con amore, perché è una bambina di 4 anni, abituata ad una situazione difficile, quindi più adulta della sua età, sa essere bambina, ma anche una piccola donna”.