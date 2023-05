Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia è gay? La risposta della naufraga

Tra i protagonisti più in vista de L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha avuto sin dall’inizio del reality i riflettori puntati. L’ex suora, che ha conquistato il successo dopo aver vinto X Factor nelle vesti religiose, da qualche mese ha scelto di rinunciare ai voti riconquistando la sua vita lontano dal convento.

Grazie a X Factor ha intrapreso la sua strada nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato ad alcuni programmi come Ballando con le stelle e ha recitato a teatro, ma solo ora che ha abbandonato la chiesa ha intrapreso una carriera diversa. Cristina ha detto si al reality dei naufraghi dopo un’iniziale esitazione, poi la mamma l’ha convinta a mettersi alla prova e ora si sta godendo questo momento speciale.

In Honduras l’ex suora ha legato con molti naufraghi, soprattutto con le chicas ma sembra aver conquistato anche gli altri concorrenti. In molte conversazione sta svelando parte della sua vita privata e come ha vissuto l’abbandono dell’abito talare. Recentemente lo speaker Marco Mazzoli le ha chiesto se fosse attratta dagli uomini o dalle donne, la sua risposta è stata inaspettata e per alcuni spettatori anche sorprendente. In diretta tv Cristina ha predicato il bisogno d’amare in ogni forma e modo, senza nessun tipo di distinzione ora l’ex suora rivela le sue preferenze sessuali.

Cristina Scuccia le piacciono le donne o gli uomini?

L’ex suor Cristina non ha esitato a rispondere al collega naufrago curioso di conoscere meglio le sue predisposizioni sessuali. La risposta della chica è stata davvero inaspettata e ha messo a tacere ogni altra curiosità. “Mi piacciono le persone. Anche se dopo 15 anni di una vita così particolare non è facile capire”. ha detto l’ex religiosa, per poi aggiungere di convivere benissimo con la sua castità:

“Dove è scritto questo? Mica siamo degli animali, io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno l’ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”. La naufraga ha poi concluso che ancora molto legata alla sua vocazione: “Io ancora credo in quella chiamata lì, in quella vocazione. Ora il risvolto è cambiato, so di essere una persona capace di amare tanto, non solo una persona ma più persone”.