Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia: “Non indosserò il bikini”

Debutterà il prossimo Lunedì la nuova edizione de L’Isola dei famosi e tra i naufraghi più attesi che ad oggi hanno suscitato la curiosità dei telespettatori c’è sicuramente Cristina Scuccia, ex suora star di X Factor. Nei mesi scorsi Cristina ha rivelato a Verissimo d’aver abbandonato i voti e intrapreso un nuovo percorso di vita che oggi l’ha portata in Hondurars.

Poco prima di partire Cristina ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera a cui ha spiegato come affronterà questa nuova esperienza. L’ex suora è felice dell’opportunità ricevuta, ma è anche consapevole che sarà un viaggio impegnativo e non facile. All’inizio non voleva partecipare, aveva alcuni timori, poi la madre l’ha spinta a mettersi in gioco:

“Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace. Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi.” Ha poi spiegato: “Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere”.

Cristina Scuccia: “In bikini non ero a mio agio…“

Cristina Scuccia ha poi specificato che non indosserà il bikini, non si sentiva a suo agio con quel tipo di costume. La giovane ha affermato d’aver metabolizzato il suo cambiamento, tuttavia ha i suoi tempi per ogni cosa e non vuole superare quelli che considera oggi alcuni limiti:

“Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”. L’ex suora indosserà dei pantaloncini, in tal modo si sentirà meno in vista.