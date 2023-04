Isola dei Famosi 2023, ecco il cast ufficiale

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023 finalmente è stato reso noto il cast ufficiale. Dopo vari rumors e pettegolezzi sui nomi dei possibili naufraghi finalmente c’è la certezza di chi sbarcherà in Honduras e a quanto pare i vertici Mediaset hanno fatto una dovuta scrematura.

In totale i naufraghi sono 16 e daranno vita ad un reality decisamente vivace, sperando che sia composto e senza scivoloni. Visti i recenti precedenti createsi al Grande Fratello è palese che i vertici Mediaset vogliano evitare ulteriori polemiche o eliminazioni dovute. Di seguito la lista dei naufraghi che saranno diretti in studio da una vivacissima Ilary Blasi e in Honduras d’Alvin.

Ecco l’elenco dei 16 naufraghi scelti dalla produzione de L’Isola dei famosi 2023:

Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini

Andrea Lo Cicero

Christopher Leoni

Claudia Motta

Cristina Scuccia

Corinne Cléry

Fiore Argento

Helena Prestes

Fabio Ricci (Jalisse)

Alessandra Drusian (Jalisse)

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi: “Mi piacciono i concorrenti”

Ilary Blasi si è detta molto soddisfatta dei concorrenti scelti per L’Isola dei famosi 2023, la conduttrice torna in tv dopo un anno, ma soprattutto dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio. Dopo mesi di gossip e rumors l’ex letterina è pronta per il suo pubblico e spera che le attenzioni ora siano concentrate solo sul suo lavoro.

In studio con Ilary ci saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi che ha preso il posto di Nicola Savino. I due opinionisti faranno da spalla alla conduttrice e sosterranno il reality commentando le vicende dei protagonisti.