Isola dei Famosi 2023, Mazzoli svela alcuni retroscena

Vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli ha svelato alcuni retroscena del reality mai mandati in onda. Speaker radiofonico di successo dello Zoo di 105 Mazzoli ha conquistato il pubblico con il suo entusiasmo, ottimismo e voglia di vivere e ha fronteggiato ogni giorno in Honduras in modo positivo. Tuttavia non sono mancati momenti difficili, momenti che in molti casi non sono andati in onda.

Oggi che è tornato in Italia e ha ripreso in mano la sua quotidianità Mazzoli ha raccontato su Instagram d’aver avuto una vivace lite con uno degli autori del reality. L’ex naufrago ha riferito che voleva abbandonare il programma ma dietro le quinte hanno fatto di tutto per fargli cambiare idea. Questo lo ha infastidito particolarmente: “Quando sei lì, dopo una settimana che capisci il meccanismo, te ne vuoi andare. Io me ne volevo andare. Invece no, non potevo. A un certo punto ho iniziato a litigare con il capo degli autori che è un po’ il capo del programma. Quello con cui interagisci una volta a settimana alla fine della puntata.”

Lo speaker che ha anche aggiunto che non rifarebbe mai l’esperienza, e che ha fatto di tutto per andarsene prima, ma le sue richieste non sono state accolte: “Il famoso spirito dell’isola, io gli dicevo “voglio andare a casa”. “No, tu hai firmato un contratto devi stare qua. Tu e Paolo state spaccando e dovete restare qua”. “Non stiamo facendo niente”, dicevo. E lui, “no, no dovete rimanere qua”. Io ho fatto di tutto all’inizio per cercare di scappare. Io volevo tornare a casa e questi non mi portavano via. Io sono esploso. Vi siete persi una mia esplosione che per fortuna non hanno mandato in onda.”

Marco Mazzoli: “Non riuscivo più a parlare”

L’effetto Isola dei Famosi non è stato facile per Marco Mazzoli che alla fine ha deciso di lasciarsi andare provando a godersi l’esperienza, certo che presto sarebbe finita. Lo speaker ammette che l’Isola ti fa cambiare la percezione quotidiana d’alcune cose: le ultime settimane non riusciva neanche più a parlare.

“La testa che inizia a rallentare. La cosa che mi ha spaventato di più. Non riuscivo più a parlare come sto parlando adesso. C’era come un ritardo fra il mio pensiero e quello che usciva dalla mia bocca. Questa sensazione l’ho provata fino alla fine. Mi rimbombava sempre la mia voce nelle orecchie.“