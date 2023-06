Isola dei famosi 2023, Pamela Camassa prima finalista: la reazione di Filippo Bisciglia

Mancano solo tre puntate alla finale de L’Isola dei Famosi 2023 e i concorrenti che sono giunti fino a questo momento sono determinati a godersi gli ultimi giorni in Honduras e magari a vincere. Durante la puntata di ieri Marco Mazzoli ha superato un televoto a 5 ottenendo più del cinquanta per cento delle preferenze, il che lo rende uno dei concorrenti favoriti alla vittoria.

Tuttavia Mazzoli ma anche Luca Vetrone e gli altri uomini presenti in Honduras non possono sottovalutare la presenza dell’alcune ex chicas. Tra queste Pamela Camassa e Cristina Scuccia stanno facendo un percorso lineare, composto e a quanto pare molto apprezzato dal pubblico. A contendersi il primo posto da finalista sono state proprio la Camassa, l’ex suor Cristina, Mazzoli e Luca. I 4 si sono prestati ad una prova di resistenza dove le due donne hanno primeggiato.

Nonostante l’impegno di Cristina, Pamela è riuscita ad avere la meglio e si è conquistata l’accesso alla finale. Dopo poco meno di 10 minuti appesa ad un palo Pamela Camassa ha ricevuto i complimenti d’Alvin, d’Ilary Blasi e degli opinionisti e ovviamente degli altri naufraghi. E’ stato un vero trionfo, la showgirl ha dimostrato carattere e determinazione. Anche sui social Pamela ha ricevuto tantissimi consensi, in primis quelli del compagno Filippo Bisciglia, prossimo a ripartire con la conduzione della nuova edizione di Temptation Island.

Filippo Bisciglia storie Instagram

Filippo Bisciglia: “Super Pamy Leader…“

Il conduttore del reality dei sentimenti ha pubblicato una serie di storie che ritraggono la fidanzata vincente. Non ha mancato di rivelarle quanto è fiera di lei, e ha sottolineato la sportività della naufraga nell’aiutare la collega che ha perso la sfida ad uscire dall’acqua. Pamela è tra le naufraghe più composte e cortesi di questa edizione e questo è molto apprezzato dal pubblico.

Pamela potrebbe essere tra i naufraghi candidati alla vittoria. La showgirl in questo momento non vuole pensarci, sta vivendo giorno per giorno godendosi il suo momento speciale e Filippo la segue in modo costante.