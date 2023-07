Isola dei Famosi 2023 Paolo Noise rivela la sua patologia

Paolo Noise ha accettato di partecipare all‘Isola dei famosi 2023 in coppia con l’amico, ma anche collega Marco Mazzoli che ha vinto l’edizione del reality. I due hanno conquistato il pubblico, ma anche i compagni d’avventura e hanno dimostrato di potercela fare anche in condizioni estreme. Nonostante la forza e la determinazione Paolo Noise ha dovuto lasciare l’Honduras per un malore.

Lo speaker non ha avuto alternativa e a malincuore ha abbandonato il suo percorso. Al pubblico del reality non è mai stato spiegato che tipo di malore Paolo ha avuto, c’è stato il massimo riserbo in merito. Oggi, a distanza di qualche settimana dalla chiusura del reality, l’ex naufrago ha spiegato a Novella 2000 cosa l’ha costretto ad abbandonare il gioco. Noise ha rivelato che tipo di patologia ha avuto:

- Advertisement -

“Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico.” Ha aggiunto: “Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”.

Paolo Noise: “Non avevo scelta”

L’ex naufrago ha ammesso che non aveva scelta; doveva abbandonare il reality perchè temeva che quello che gli era successo potesse accadere di nuovo. Una scelta razionale e dovuta. Quando è tornato in Italia ha avuto degli attacchi di panico, legati proprio allo spavento avuto in Honduras.

- Advertisement -

E’ riuscito a controllarsi solo camminando molto e questo gli ha permesso di perdere altro peso: “Ora sono a -22kg, ma ho messo su massa muscolare”, ha dichiarato Noise. Oggi lo speaker è molto sereno e spera di realizzare alcuni suoi progetti.