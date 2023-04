Isola dei Famosi 2023, Serena Enardu e Onestini esclusi: ora parlano i due

Nel cast de L’Isola dei Famosi 2023 sono stati esclusi, secondo alcune voci, Serena Enardu e Gianmarco Onestini, e questo a causa dell’intervento dei vertici Mediaset che hanno attuato una selezione in merito ai naufraghi scelti. A quanto pare dopo quello che è successo al GFVIP, la rete vuole evitare situazioni scomode e trash che possano condizionare anche le scelte degli sponsor.

In merito a tutta la situazione che sta creando un certo eco mediatico sono intervenuti Serena Enardu, che doveva partecipare al reality con la sorella Elga e Gianmarco Onestini. I due presunti non naufraghi hanno dato la loro versione dei fatti a Fanpage e hanno fatto chiarezza sui tanti rumors che stanno circolando in queste ore. L’ex tronista ha affermato che le voci su una sua partecipazione all‘Isola erano fake e di conseguenza non c’è stata nessuna esclusione:

“Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Ha poi aggiunto: “Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”. Insomma le due ex protagoniste di Uomini e Donne hanno messo a tacere ogni dubbio e pettegolezzo, salvaguardando in tal modo anche la reputazione del reality.

Gianmarco Onestini: “Non c’era niente con L’Isola dei famosi…”

Gianmarco Onestini ha in un certo senso confermato la versione delle sorelle Enardu. A quanto pare il suo nome è stato associato a quello de L’Isola dei Famosi ma non ci sono mai stati contatti: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.

Per il momento Onestini e Serena non fanno parte del cast e a sentir loro non sono stati mai contatti, il che non esclude che durante il gioco possano essere ripescati e inviati in Honduras in extremis: il gioco è lungo e ricco di moltissime insidie.