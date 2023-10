Mediaset, casting e selezioni 2023: ecco le occasioni in corso per lavorare nella tv

Con l’avvento della nuova stagione autunnale, Mediaset ha dato il via a numerose produzioni televisive, creando diverse opportunità di carriera.

L’azienda è attualmente in cerca di vari professionisti e talenti attraverso numerosi casting e selezioni, molti dei quali sono elencati sul loro sito web/Casting. Inoltre, molte trasmissioni televisive e case di produzione associate offrono link diretti per le selezioni.

- Advertisement -

L’offerta televisiva di Mediaset comprende una vasta gamma di canali, sia gratuiti che a pagamento, unendo così le reti storiche con nuovi canali innovativi. Oltre ai casting e alle selezioni, ci sono anche stimolanti opportunità per giovani, universitari e studenti di scuole professionali nel campo televisivo, come stage e programmi di selezione dedicati a coloro che stanno cercando il loro primo impiego nel settore. Ecco un’occhiata a alcune delle opportunità specifiche disponibili.

Cast generici e selezioni dirette a Mediaset

Mediaset offre ampie opportunità nel mondo dello spettacolo. Le posizioni più ambite spaziano da modelli e attori professionisti a figuranti. Tuttavia, non ci fermiamo qui, poiché cerchiamo anche altre figure talentuose e professionisti legati al mondo delle trasmissioni.

- Advertisement -

La società di produzione televisiva affiliata a Canale 5, Fascino PGT, organizza casting per programmi popolari come “Amici,” “C’è posta per te,” “Tù Sí Que Vales,” “Uomini e Donne Trono Classico,” “Uomini e Donne Trono Over,” e “Temptation Island.” Le candidature sono accettate tramite il portale WittyTv.

Per programmi condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!,” i casting sono gestiti da SDL 2005, che cerca anche modelli, modelle e figuranti.

Per ulteriori opportunità su Italia 1, Retequattro e altre reti Mediaset, visitate i siti web dedicati ai programmi specifici o alle rispettive case di produzione.

Se desiderate lavorare internamente a Mediaset, consultate la pagina “Mediaset Lavora con noi” per inviare la vostra candidatura. Vi sono numerose posizioni disponibili, dalla produzione alla redazione giornalistica, dal personale di supporto al personale dei programmi, dai ruoli di staff a quelli manageriali. Assicuratevi di mettere in luce le vostre esperienze precedenti nel modulo di candidatura.

Stage e formazione continua a Mediaset

Vengono offerti stage e tirocini che offrono opportunità di formazione e lavoro, con l’obiettivo finale dell’assunzione. Gli studenti universitari possono accedere a stage curriculari per arricchire il proprio percorso formativo. Il programma professionale mira a fornire esperienza e preparazione on the job, sia per il personale che per i giovani in formazione.