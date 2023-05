Isola dei Famosi, Cecchi Paone e Antolini hanno lasciato l’Honduras: i motivi

A poco meno di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi una coppia di concorrenti ha lasciato il reality. In seguito ad alcune valutazioni e analisi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati: una decisione inaspettata che altera anche le dinamiche del format. Per ora non sono noti i motivi del ritiro, ma a quanto pare sono legati al fatto che lo spirito del l’Isola ha deciso di dividere le coppie.

Nell’ultima puntata il divulgatore scientifico ha avuto un vivace contrasto con Ilary Blasi che gli ha annunciato che il suo percorso in Honduras sarebbe continuato diviso da Simone. Cecchi Paone si è mostrato contrariato e ha annunciato che non avrebbe proseguito nel reality senza il compagno. A nulla sono valse le parole della conduttrice che lo ha rassicurato che sarebbe rimasto sull’Isola, nella tribù degli Hombres insieme al giovane.

- Advertisement -

Da notare che Simone non ha partecipato alla diretta, ha avuto un malore ed è stato soccorso. Cecchi Paone ha infatti rimandato ogni decisione. È evidente che in questi giorni si è confrontato con il fidanzato e entrambi hanno deciso di ritirarsi. È possibile inoltre che il recupero d’Antolini non sia stato tale da consentirgli di proseguire nel gioco. Per ora sono solo supposizioni. A dare la notizia dell’addio Fanpage che non ha rivelato altri dettagli in merito.

Simone Antolini: “Sono stato fidanzato con una ragazza”

Nei giorni scorsi Simone Antolini ha confidato a Pamela Camassa che prima di Alessandro Cecchi Paone è stato legato ad una ragazza. Il giovane a quanto pare è stato fidanzato a lungo, un rapporto che ha definito complicato: “Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e anche bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c’era in particolar modo nella crisi. Con una ragazza… quando avevo 16 anni fino ai 19.”

- Advertisement -

Ha poi spiegato che per molto tempo ha nascosto le sue attitudini verso il suo stesso sesso: “Ho sempre avuto attrazione verso l’altro sesso, però fino a quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che l’interesse doveva essere in quella maniera.“