Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è vergine? La risposta dell’ex suora

Cristina Scuccia è sicuramente il naufrago più interessante dell’edizione in corso de L’Isola dei famosi 2023. L’ex suora, diventata famosa dopo aver vinto X Factor e aver partecipato a vari talent tra cui Ballando con le stelle, ha deciso d’abbandonare i voti e intraprendere un nuovo percorso.

La giovane è cambiata radicalmente e ha accettato di partecipare al reality dei naufraghi, anche se ha ammesso che inizialmente aveva qualche dubbio. Poi la mamma l’ha convinta a mettersi in gioco e ora si sta vivendo quest’avventura appieno. Il pubblico la segue e a quanto pare sta riscuotendo molto consensi. Questi primi giorni in Honduras non sono stati facili per Cristina, ha legato molto con Corinne Clery che la rassicura tutte le notti e ha fatto amicizia con quasi tutte le chicas.

- Advertisement -

Il gruppo trascorre molto tempo insieme e spesso si ritrovano a parlare anche del loro privato, ignari delle telecamere. In una recente conversazione con alcuni naufraghi Cristina ha negato d’aver lasciato il velo per un uomo, è stata una scelta avvenuta senza condizionamenti esterni. Poi Mazzoli le ha chiesto se è ancora vergine, una domanda inaspettata che ha creato un immediato eco mediatico. Una curiosità che evidentemente interessa a molti vista la reazione social alla conversazione.

Cristina Scuccia è ancora vergine?

Cristina ha risposto alla domanda a bruciapelo ironizzando sui segni zodiacali. “A dirla tutta io sono leone“.

- Advertisement -

Poi in seguito ha rivelato alcuni dettagli del suo percorso, e di com’è giunta a fare certe scelte: “Mi è arrivata una chiamata da Gesù, lì mi sono innamorata davvero, è un’esperienza molto intima. Ho avuto un’adolescenza piena di rinunce e sacrifici. Le poche storie che ho avuto prima di prendere i voti per me erano un impegno, non mi interessava nulla.

Ha poi precisato: “Io mi sono fatta suora a 19 anni. Ho avuto un’adolescenza normale come tutti gli altri ragazzi, ma quelle storie non mi davano nulla. Io quando dovevo uscire con il mio ragazzo preferivo fare altro”. Oggi Cristina è single, concentrata sul suo futuro professionale anche se non esclude d’incontrare presto il vero amore.