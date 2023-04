Isola dei Famosi, Cristina Scuccia non ha mai avuto nessun vocazione: i rumors

Prossima a sbarcare in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia, ex suora vincitrice di X Factor. La Scuccia è stata travolta dalle polemiche per la sua scelta di partecipare ad un reality, decisione ritenuta inopportuna da molti. Il passato dell’ex suora infatti incombe sulla neo naufraga che da quando ha abbandonato l’abito clericale sta percorrendo un’altra strada.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano Cristina avrebbe un piano ben preciso per ottenere il successo. A quanto pare la Scuccia non avrebbe mai avuto la vocazione, il suo è stato un piano ben congeniato sin dall’inizio. Alla Marzano hanno riferito voci del luogo che sostengono che la giovane non ha mai nascosto il suo desiderio di cantare e ha intrapreso la strada che ha ritenuto più facile.

Deianira ha fatto una diretta su Instagram dove ha praticamente accusato la Scuccia d’essere una manipolatrice, che ha preso i voti solo per aver successo. La fonte della Marzano appare attendibile e molto vicina all’ex suora, e l’esperta non ha potuto non ritenere vere le dichiarazioni. Per ora la Scuccia non ha replicato, ma è anche possibile che sia già in ritiro per l’Honduras e che le sia impossibile difendersi da certe accuse non verificate.

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia naufraga

E’ certa la presenza di Cristina Scuccia in Honduras. L’ex suora con la passione per la musica avrebbe colto l’opportunità del reality per ottenere visibilità e debuttare in seguito con il suo nuovo lavoro musicale.

Dopo aver rivelato a Verissimo perchè ha deciso di cambiare vita e abbandonare la chiesa Cristina è intenzionata a realizzare i suoi sogni artistici, desidera cantare ed è pronta a tutto per dimostrare il suo talento.