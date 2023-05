Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivelazione shock: ecco cos’ha detto

Cristina Scuccia, nota al pubblico come suor Cristina, è tra i naufraghi maggiormente in vista dell’edizione in corso de L’Isola dei famosi 2023. La giovane ha accettato di fare il reality per superare alcune sue paure e limiti e anche se inizialmente temeva di non farcela ora è decisamente più sicura di se.

Il reality è iniziato da poco più di un mese e Cristina ha dimostrato carattere e determinazione anche se non sono mancate le lacrime. L’ex suora con la passione per la musica ha legato con alcuni dei suoi compagni d’avventura e con loro si è anche confidata in merito alla sua vita privata. Dopo settimane in cui si dichiara single nei giorni scorsi la Scuccia ha rivelato a Helena d’aver conosciuto una persona prima di approdare in Honduras. Una confidenza che Ilary Blasi ha mandato in diretta:

“Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi… L’amore è bello e qua all’Isola dei Famosi, per quanto mi stia sforzando, esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei: è una persona importante.” Parole che la naufraga ha spiegato al pubblico del reality. La Scuccia si è preoccupata soprattutto della mamma che non era a conoscenza del suo segreto.

Cristina Scuccia: “E’ un germoglio che va protetto“

Incalzata da Ilary Blasi Cristina Scuccia non ha rivelato ulteriori dettagli sul suo presunto amore. Non ha chiarito se si tratta d’un uomo o d’una donna, lo ha solo definito un germoglio appena nato che necessita d’essere protetto e tutelato:

“Sono un paio di mesi che conosco questa persona, è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima”.