Isola dei Famosi, Pamela Camassa: “Ecco come mi sono preparata”

Pamela Camassa non ha vinto l’Isola dei Famosi 2023 ma è stata tra i naufraghi più forti e determinati. E’ arrivata in finale e ha superato una serie di prove di forza nonostante le condizioni estreme in cui ha vissuto. Eppure la giovane showgirl ha perso solo 8 chili e non ha subito crolli fisici: come ha fatto?

Al magazine Gente la fidanzata di Filippo Bisciglia ha rivelato il suo segreto per affrontare le difficoltà concrete di un reality come l’Isola dei Famosi. Pamela ha ammesso che prima di partire per l’Honduras ha intrapreso un percorso di duro allenamento e ha imparato, grazie all’aiuto di un personal trainer, a mangiare di meno abituando il suo fisico: “Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno. In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume. Dormivo in spiaggia sotto le stelle.”

Ha poi aggiunto: “Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”. Ora Pamela pensa alle vacanze e come tutti gli anni andrà in Versilia: “Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia. Non abbiamo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.

Isola dei Famosi nei palinsesti Mediaset, ma in stand by

Per il momento L’Isola dei Famosi 2024 è stata inserita nel palinsesti Mediaset della prossima stagione, ma il reality è stato messo in stand by. Insomma la dirigenza di rete non ha dato nessuna certezza sulla sua messa in onda il prossimo anno, potrebbe subentrare un format nuovo e essere sostituita.

Anche Ilary Blasi non ha avuto alcuna comunicazione in merito, ma ad oggi la conduttrice non sembra essere preoccupata dal suo futuro televisivo. Ora è dedita al suo nuovo amore con cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in sud America ed è ancor molto impegnata nella definizione del suo divorzio.