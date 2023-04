Isola dei Famosi, svolta su Enrico Papi: la decisione di Mediaset

Non si placa il polverone mediatico che ha coinvolto Enrico Papi e Ilary Blasi entrambi protagonisti de L’Isola dei famosi 2023. Sembra che fra i due conduttore non sia scattato il feeling e secondo alcune voci autorevoli la showgirl non apprezzerebbe le continue ingerenze dell’opinionista.

Quanto ci sia di vero in questa storia ancora non è stato rivelato ma a quanto pare i vertici Mediaset sarebbero intervenuti per ridimensionare il ruolo di Papi. A rivelarlo il magazine Panorama che ha ammesso che qualche problema dietro le quinte c’e stato ma la possibilità che il conduttore di Scherzi a parte venga rimosso dal suo ruolo non è affatto contemplata:

“C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è.” Hanno riportato due fonti autorevoli al settimanale. Insomma il distacco tra i due conduttori è reale, ma a quanto pare è stato già risolto.

Ilary Blasi è volata a Marracash con Bastian

La puntata de L’Isola dei famosi non andrà in onda Lunedì 1 Maggio, per questo Ilary ha approfittato del lungo ponte per volare a Marracash in occasione del suo compleanno. La conduttrice è in compagnia di Bastian che le ha riservato una serie di sorprese molto romantiche.

In attesa di tornare in video Ilary ha rivisto, proprio durante il suo soggiorno a Marracash, Nicola Savino suo amico e anche ex opinionista de reality. Com’è noto Savino ha abbandonato il suo ruolo a Mediaset ed è passato a Tv8: una scelta che è costata a Ilary la perdita del suo opinionista di fiducia.