Italgas, offerte di lavoro: 60 selezioni attive con piani di formazione e carriera

Per il mese di novembre, abbiamo individuato nuove opportunità lavorative presso Italgas SPA. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, c’è un crescente bisogno di espandere il nostro team e di continuare a investire nella nostra crescita. Italgas, un’azienda con radici che risalgono al 1838, quando è stata fondata come Compagnia di Illuminazione a Gaz di Torino, è oggi una realtà leader composta da diverse società. La società opera nel settore della distribuzione di gas naturale ed è quotata in borsa. Attualmente, Italgas è presente in oltre 1.500 comuni e conta su una forza lavoro di oltre 4.000 dipendenti.

Offerte di lavoro a novembre

Per il mese di novembre, Italgas ha all’attivo sessanta offerte di lavoro aperte. Cerca nuovi candidati in tutte le città, ecco l’elenco delle figure ricercate.

Addetti impianto – Roma, Rivarolo Canavese (Torino), Siderno (Reggio Calabria);

Addetti distribuzione – Sassari, Moncalieri (Torino), Firenze, Roma;

Tecnici impianto – Caserta, Torino, Pordenone, Cologno Monzese;

Addetto Laboratorio – Asti;

Operatore Canoni e Reporting – Torino;

Responsabile Pianificazione e Controllo di Area – Napoli;

Responsabile manutenzione impianti termici – Torino;

Specialista gestione contratti di concessione – Torino;

Specialist Cost Controller ICT – Roma, Milano, Torino;

Specialista gestione contratti di concessione – Torino;

Stage controllo di gestione – Milano, Torino;

Tecnico progetto Nord Est – Venezia;

Tecnico realizzazione investimenti – Torino;

Key Account Manager – Venezia, Cologno Monzese, Casalecchio di Reno (Bologna);

HR Business Partner Specialist – Milano;

Managerial Training Specialist – Milano;

Platform & Software Architect Manager – Milano

Stage e sviluppo personale

Tutte le offerte di lavoro elencate le trovate all’interno dell’area lavora con noi di Italgas. L’azienda però non si limita soltanto ad assumere ma anche a far crescere professionisti e manager con piani di sviluppo e stage.

Nel corso del 2022, Italgas ha investito 132.300 ore in programmi di formazione, di cui ben 33.800 ore sono state specificamente destinate alla promozione della digitalizzazione. Questo impegno è cruciale per sviluppare servizi online di alta qualità per la nostra utenza.

In tale contesto, l’azienda si dedica a potenziare le competenze dei professionisti che partecipano ai corsi, incoraggiando l’acquisizione di una mentalità orientata alle nuove soluzioni tecnologiche e digitali. La crescita dei talenti è un obiettivo centrale, e ciò comporta la formazione di nuovi manager e individui capaci di condurre servizi e attività in modo autonomo e con eccellenza qualitativa.

Gli stage offerti da Italgas rivolti sia ai laureati che a diplomati e partecipanti a percorsi master e di dottorato, sono strumenti fondamentali in questo percorso. La durata di tali tirocini è di sei mesi, durante i quali i partecipanti beneficiano di progetti formativi personalizzati che affrontano tematiche di rilevanza, come l’Energy Management e l’innovazione digitale.