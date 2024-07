J-POP Manga annuncia My Dress-up Darling – Bisque Doll Anime Book 

Quali saranno le passioni della waifu per eccellenza Marin Kitagawa? E i design dei suoi cosplay preferiti? J-POP Manga annuncia l’uscita in autunno dell’esclusivo anime book dedicato alla serie animata di My Dress-up Darling: Bisque Doll, adattamento del manga romcom sul mondo dei cosplay realizzato da Shinichi Fukuda e rapidamente arrivato ai vertici delle classifiche di vendita!

Un volume speciale, rivolto ai fan, per ripercorrere i momenti salienti della prima stagione dell’anime prodotto dallo Studio CloverWorks e disponibile in streaming nel nostro Paese su Crunchyroll. La serie manga è in corso in Giappone con all’attivo 13 volumi, tutti pubblicati in Italia da J-POP Manga.

Marin Kitagawa è una ragazza affascinante e molto popolare a scuola.

Ma è anche una super nerd e ama fare la cosplay dei suoi personaggi preferiti. Il compagno di classe Wakana Gojo, al contrario, è timido e introverso, ma è un grande appassionato, come suo nonno, del lavoro artigianale e della creazione delle tradizionali bambole hina. I loro destini si incontrano quando Marin chiede a Gojo di confezionare per lei dei vestiti da cosplay. La loro relazione si trasformerà in qualcosa di più?

L’albo raccoglie una gallery di tavole a colori con le scene e i personaggi più amati dell’anime, impreziosite da informazioni inedite e i commenti degli addetti ai lavori. Il volume è ulteriormente arricchito da alcune interviste tra cui quella al regista Keisuke Shinohara, al character designer Kazumasa Ishida e molte altre! Tra i contenuti extra anche una conversazione esclusiva con la doppiatrice di Marin, la celebre cantante Hina Suguta vincitrice dei Seiyu Awards nel 2023 come miglior attrice.

My Dress-up Darling – Bisque Doll Anime Book (titolo provvisorio)

di Shinichi Fukuda

Volume unico



L’anime book ufficiale di My Dress-Up Darling: Bisque Doll, must-have per tutti i fan della dolce, e un po’ spicy, romcom che ha conquistato il mondo!

Oltre cento pagine di tavole a colori, materiale di produzione dello studio di animazione CloverWorks e commenti dello staff su ogni episodio della prima stagione! Il volume è inoltre impreziosito da una serie di interviste esclusive a character designer, costumista, sceneggiatore e regista dell’anime nonché alla doppiatrice di Marin! E per finire un messaggio speciale della creatrice del manga Shinichi Fukuda.