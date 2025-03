Japan Days di marzo a Roma

La primavera porta con sé il ritorno dei Japan Days, il Festival di J-Culture più seguito d’Italia che trasforma l’Ippodromo Capannelle di Roma in un autentico angolo di Giappone.

Il 15 e il 16 marzo, i visitatori potranno fare un bel viaggio tra tradizione e contemporaneità. L’evento, a ingresso gratuito, prevede un’Area Market con 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 e una selezione che spazia dal classico del kimono e del bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii. Ci saranno anche spettacoli unici, workshop creativi, talk con personalità di spicco e ambasciatori della cultura giapponese in Italia, e il migliore street food nipponico!

Un’esperienza indimenticabile, sospesa tra il folclore del Giappone classico e l’aspetto più pop/nerd contemporaneo del Sol Levante. Ci saranno dimostrazioni e performance dal vivo, come le arti marziali, il teatro Kyogen, la bonsai art e tanto altro!

Ospiti speciali di quest’edizione saranno

Chef Hiro e Kenta Suzuki. Sarà possibile incontrare Chef Hiro, l’ambasciatore ufficiale della cucina giapponese, per un Meet&Greet e firma copie durante la presentazione del suo ultimo libro Ichigo Ichie La via della felicità. Feste, folklore e tradizioni giapponesi previstanell’Area Talk il 15 marzo alle ore 12.30. L’appuntamento con Kenta Suzuki, invece, è previsto per il 16 marzo alle ore 16.00, sempre nell’Area Talk.Il noto ambasciatore della cultura giapponese in Italia svelerà ai visitatori segreti, costumi e follie che rendono i giapponesi uno dei popoli più eccentrici e affascinanti del pianeta.

L’Area Arti Marziali

offrirà ai presenti performance di kendo, judo, kumiken e un’esibizione ispirata all’iconico manga L’Uomo Tigre a cura della palestra La Vera Tana Delle Tigri. L’area Experience sarà invece dedicata alla degustazioni del tè. Ci sarà anche la Sake Class, ovvero una zona, ove degustare il sake. Tra gli showcase, Davide Leonardi, campione internazionale di Kendama, si esibirà dal vivo per illustrare ai visitatori fantastici trick sull’antico gioco giapponese, mentre Funkamore e Smine, due street artist del collettivo HawanaFamily/2P2M, realizzeranno delle opere live a tema manga/ukiyo-e.

Tra i workshop,

il corso sulla calligrafia, quello sulla rilegatura giapponese e sul kintsugi, ovvero l’arte di riparare la ceramica con l’oro. Inoltre, lo show cooking yakitori a cura della sushi chef Micaela Giambanco (Mikachan) farà scoprire al pubblico una vera bontà nipponica, mentre il live cooking sugli onigiri, tenuto sempre da Mikachan, avrà il privilegio di illustrare ai presenti il magico mondo di Miyazaki.

Nell’Area Talk, infine, avranno luogo due imperdibili focus cinematografici. L’evento speciale sul film Dragon Ball Z. La battaglia degli dei è previsto il 15 marzo alle ore 12.00. Un’occasione imperdibile per i fan di Akira Toriyama, ma anche per chi desidera scoprire o riscoprire uno dei capitoli più iconici del franchise. L’evento speciale sul film Prophecy è invece previsto il 15 marzo alle ore 16.00. Il produttore Andrea Sgaravatti (Brandon Box) dialogherà con la scrittrice Silvia Casini su questo lungometraggio diretto da Jacopo Rondinelli e ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui. A fine presentazione ci sarà una degustazione sake a cura della sake sommelier Kana Cappelli di Shibataya Italy.

TUTTE LE TALK DEL 15/16 MARZO

TALK del 15 marzo JAPAN DAYS

Come si realizza un manga? ore 11.00 con Midori Yamane

Nata a Tokyo nel 1954, Midori Yamane si laurea presso l’università femminile di Belle Arti. Sul finire degli anni Settanta, durante un viaggio nell’Europa meridionale, si innamora dell’Italia, dove vive tuttora. Negli anni Novanta lavora come redattrice esterna per Kodansha per un progetto di manga realizzati da autori occidentali. Collabora come docente presso la Scuola Internazionale di Comics ed è stata traduttrice per Marvel Italia e Coconino Press. Ai Japan Days vi svelerà i segreti sottostanti la realizzazione di un manga.

Locandine degli anime ore 11.30 + contributo video Sprea Editori

Le locandine degli anime giapponesi più iconici, raccolte nella loro dimensione reale, sono protagoniste di questo speciale volume. Da classici come Totoro e Porco Rosso a titoli leggendari come Evangelion, One Piece, Galaxy Express e Dottor Slump, ogni locandina cattura l’essenza di storie indimenticabili. Esplora il fascino di opere come Capitan Harlock, Kimba il leone bianco e Lupin, fino a gemme come La ragazza che saltava nel tempo e Tokyo Godfathers. Ricco di curiosità e aneddoti, il libro è un vero tributo alla cultura pop giapponese, perfetto per collezionisti e appassionati. Grazie al formato speciale, le locandine possono essere ritagliate e appese, mantenendo sul retro il testo originale. Un must-have per ogni amante degli anime!

SPECIAL EVENT sul film – Dragon Ball Z. La battaglia degli dei ore 12.00 con Nicholas Massa (Cultura POP)

Anteprima ai Japan Days per tutti i fan di Dragon Ball!Dragon Ball Z – La battaglia degli dei, il film di AkiraToriyama (1955-2024) che ha rappresentato una pietra miliare nel mondo degli anime, uscirà al cinema il 16 marzo. Il film sarà proposto in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano: per la prima volta nelle sale europee, sarà infatti proiettata anche questa speciale versione estesa del film da 105 minuti totali, con 20 minuti di scene inedite che ampliano l’esperienza narrativa e rendono omaggio al lavoro di Toriyama. A seguire, il 17, 18, 19 marzo ci sarà invece l’uscita ufficiale nella versione doppiata da 85 minuti. Un’occasione imperdibile per i fan di lunga data ma anche per chi desidera scoprire o riscoprire uno dei capitoli più iconici del franchise.

Ichigo Ichie. La via della felicità. Feste, folklore e tradizioni giapponesi ore 12.30 con Chef Hiro

Ichigo Ichie. Tutto comincia con queste due semplici parole dal significato immenso: l’arte di far tesoro dell’irripetibilità di ogni singolo momento che la vita ci offre. Questo libro racchiude un lungo susseguirsi di racconti, tradizioni ed eventi nel corso del calendario giapponese: giorno dopo giorno, abbiamo l’occasione di catturare istanti preziosi da conservare e tramandare, per imparare e per crescere.

Ken Il Guerriero, l’Uomo Tigre e gli altri combattenti ore 14.30 con Dario Rotelli e La vera tana delle tigri (AREA TATAMI arti marziali 15.30)

L’Uomo Tigre è un manga scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji. Dal manga sono state poi tratte tre serie televisive anime, prodotte da Toei Animation: L’Uomo Tigre del 1969, Uomo Tigre II del 1981 e Tiger Mask W del 2016. Entrambe le versioni dell’opera, manga e anime, hanno riscosso un grande successo. Ne parleremo assieme al traduttore Dario Rotelli e con la palestra “La vera tana delle tigri” sita a Roma, che nasce proprio come omaggio all’iconico personaggio del manga giapponese. Ci addentreremo quindi nella cultura delle arti marziali come filosofia di vita. Infine esploreremo il volume Ken Il guerriero e gli altri combattenti (Sprea Editori) che offre curiosità sull’universo di Kenshiro e dell’Uomo Tigre.

Videogame girl (anteprima manga) ore 15.00 con Ludovica Morrone

Edito da Toshokan, questo manga narra le vicissitudini di Shion Aku, n’impiegata, la cui vita ruota solo ed esclusivamente attorno ai videogiochi. Kumazo, il suo fedele orsetto di pezza vinto a un UFO catcher quando era piccola, è colui che narra le vicende giornaliere della sua padroncina. A questo duo inseparabile si aggiunge Janome, giovane collega di Shion, che condivide la sua stessa passione e che la spinge a fare nuove esperienze. Un divertente e rilassante slice of life all’insegna di videogiochi, VR, console, dirette streaming, cavi, cavetti e… chi più ne ha, più ne metta!

Shōjo bunka – la cultura delle ragazze in Giappone ore 15.30 con Ludovica Morrone

Durante l’era Meiji (1868-1912) il Giappone abbandonò il sistema feudale per intraprendere un processo di modernizzazione che trasformò profondamente la società. Grazie alla riforma del sistema scolastico del 1872, l’istruzione femminile si diffuse influenzando industria, moda ed editoria e le giovani giapponesi, vestite in abiti moderni e immerse nella vita sociale, incarnarono il volto di un Giappone che si apriva al mondo e guardava al futuro. Questo libro racconta il loro ruolo nel cambiamento culturale di un’epoca, riflettendo su come istruzione, moda e intrattenimento abbiano contribuito a ridefinire l’identità femminile in Giappone in un percorso di graduale emancipazione che dalla seconda metà dell’Ottocento e attraverso le guerre arriva fino agli anni Settanta del Novecento.

Speciale film Prophecy ore 16.00 con Andrea Sgaravatti (produttore Brandon Box) + degustazione sake a cura della sake sommelier Kana Cappelli di Shibataya Italy

Arriverà nelle sale come evento speciale solo il 24, 25 e 26 marzo PROPHECY, il nuovo film di Brandon Box diretto da Jacopo Rondinelli e ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui. Presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games, PROPHECY è tratto dalla storia, pubblicata in Giappone da Shueisha e in Italia da J-Pop, che ha conquistato decine di migliaia di lettori in tutto il mondo. Il film sarà distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios e le prevendite apriranno ufficialmente dal giorno 27 febbraio. Come protagonista nel ruolo di “Paperboy” troviamo Damiano Gavino (che gli spettatori hanno imparato a conoscere grazie alle serie Un professore e Shake, e al film Nuovo Olimpo di Özpetek)”, affiancato da Federica Sabatini, Ninni Bruschetta, Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco. PROPHECY porta sul grande schermo la storia di “Paperboy”, un misterioso individuo il cui volto nascosto da un foglio di giornale appare in brevi video nel web in cui denuncia ingiustizie e fatti di cronaca preannunciando la punizione dei colpevoli. Gli spiragli per capire la sua identità sono pochissimi, ma Paperboy riesce pian piano a conquistare seguaci e sostenitori che come lui hanno sete di verità e di giustizia. A fare da collante alla trama, tematiche di forte attualità come gli effetti amplificatori del web, il mondo dei riders e del food delivery, le potenzialità della realtà virtuale e del mondo delle start up tecnologiche.

TALK 16 marzo JAPAN DAYS

Leggende urbane e yokai nel cinema giapponese ore 11.30 con Francesco Chiatante e Giuliano Tani

Il soprannaturale è sempre stato un asse ben nascosto, ma fondamentale, di ogni cultura. In Giappone questo rapporto è da secoli molto profondo: yurei (fantasmi), yokai (mostri) ed entità varie si sono sedimentati in maniera tale da riempire ogni spazio della vita quotidiana. Lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento ha portato a un fiorire di trasposizioni in video di racconti classici, fissando nell’immaginario collettivo le tante leggende che si tramandano in tutto l’arcipelago. Utilizzando la feconda miniera dell’audiovisivo, in questo libro si è così tentata una catalogazione dello sconfinato pantheon di creature soprannaturali giapponesi in anime, film per il cinema e la televisione, e produzioni home video (OV e OVA), concentrando soprattutto l’attenzione sulle leggende metropolitane affermatesi negli ultimi decenni. Tutti gli Yokai giapponesi, presenti nei film per il cinema, la televisione e l’home video da The ring a Sadako.

Essere mangaka in Italia ore 12.00 con Simone Ruggeri



La passione per il disegno e il fumetto portano Simone Ruggeri ad approfondire gli studi presso la Scuola Internazionale di Comics a Roma. Nel 2018, lavora su fumetti, libri illustrati, carte e frame animati presso Prankster Comics e Astromica. Ha realizzato Spirit Guardian, un manga shonen sul parco di Bomarzo. Inoltre, è docente del corso manga presso Scuola di Stazione Inchiostro. Ai Japan Days vi farà scoprire come si realizza un manga.

Locandine degli anime ore 12.30 con Ivan Ricci + contributo video Sprea Editori



Leggere l’aria (anteprima manga Alla luce della luna vol. 1) ore 13.00 con Ludovica Morrone

Un manga edito da Toshokan che vi farà scoprire un concetto tutto giapponese, ovvero leggere l’aria. Il volume narra le vicende di due giovani donne dai caratteri diametralmente opposti: Shiho è una fotografa di gruppi musicali, è tranquilla e riservata, mentre Akari è piena di brio, solare e allegra, ha l’hobby di fabbricare accessori alla moda. Quando escono insieme, Akari è trendy ed è sempre vestita in modo impeccabile, mentre Shiho ha un look più spartano, meno curato. Possiede una collezione di magliette di svariati gruppi musicali, in parte perché il suo lavoro la porta ai concerti di band poco conosciute e in parte perché Shiho è proprio fatta così. Malgrado le differenze di indole, entrambe rispettano la loro unicità. Riusciranno ad andare d’accordo nonostante tutto e a evolvere come coppia?



Hello Kitty, geishe e lottatori di sumō ore 14.00 con Giorgia Sallusti



Il Giappone è diventato sempre più vicino e familiare, come testimonia la diffusione di tantissime parole e pratiche che nella terra dei ciliegi trovano origine, da sumō a geisha, da hikikomori a kimono. Tuttavia, mantiene il fascino intatto dell’altrove. E forse proprio per questa commistione di prossimità e lontananza il Giappone seduce e incanta. Giorgia Sallusti con Nella terra dei ciliegi ci invita a esplorare la storia del Giappone, le sue leggende, gli oggetti della vita quotidiana, i personaggi e gli artisti che ne hanno costruito l’identità e molto altro attraverso undici vie d’accesso, undici parole che aprono finestre su un mondo in buona parte ancora da scoprire.

Show cooking yakitori ore 14.30 con Mikachan

La sushi chef Micaela Giambanco, da giovane, si è trasferita a Kurume, una piccola città di Kyushu a sud del Giappone. Durante il suo percorso ha avuto modo di lavorare e di approfondire la cucina giapponese che oggi è diventata una delle sue principali attività. Infatti, la sua izakaya Mikachan (Roma) è apprezzata sia in Italia, che all’estero. Nel 2018, Micaela Giambanco si è classificata tra i 20 migliori sushi chef del mondo. Ai Japan Days vi farà scoprire i takoyaki di Bancha. Un romanzo che fonde il fascino millenario della cultura giapponese con uno stile originale che fa dell’attenzione ai dettagli, sia descrittivi sia psicologici, un innegabile punto di forza. Micaela Giambanco pennella le parole come in un dipinto, vellutato e avvolgente, che si svela nella combinazione di incenso e tè.

Lady Oscar & Cosplability ore 15.00 con Eleonora Paola Tani + contributo video di Alex L. Mainardi

Il cosplay come mezzo di inclusione, in una parola #cosplability. Eleonora Paola Tani, impersonator di Lady Oscar, presenterà questo progetto nato da Alex L. Mainardi, affetta da Atassia di Friedreich e che ha iniziato il suo percorso nel mondo nerd come reazione alla diagnosi. Cosplability è, dunque, una filosofia che promuove l’inclusione delle persone con disabilità all’interno dell’universo nerd, sottolineando l’importanza di considerarle come parte integrante e attiva di qualsiasi forma di espressione culturale. Il fine di Cosplability è quello di diventare un vero e proprio movimento che spinga le manifestazioni dell’ambito cosplay e nerd, e più in generale ogni attività culturale, a fare uno sforzo maggiore per garantire che siano accessibili davvero a tutti, indipendentemente da limitazioni fisiche o sensoriali.

Live cooking – Gli onigiri incantati ore 15.30 con Mikachan

Un talk e live cooking sull’importanza del cibo nella cultura nipponica e sugli onigiri visti nel film La città incantata di Hayao Miyazaki. Uno strabiliante viaggio emotivo e simbolico nell’universo culinario di uno degli anime più amati di sempre. In questo excursus miyazakiano, dove la scrittrice Silvia Casini parlerà della genesi del libro La ragazza che amava Miyazaki (Einaudi Ragazzi), sarà accompagnata dalla sushi chef Micaela Giambanco, che a Roma gestisce l’izakaya Mikachan; izakaya presente proprio nel testo edito da Einaudi.

Curiosità sul Giappone con Kenta Suzuki ore 16.00

Perché ogni prima domenica di aprile a Kawasaki, prefettura di Kanagawa, i giapponesi se ne vanno in giro con un enorme pene di ferro in testa? Qual è il motivo per cui le persone, in Giappone, si inchinano così frequentemente? E perché nessuno si soffia il naso in metropolitana? Dove e quando nasce la secolare arte del tatuaggio? E quella dei manga? Nonostante la conoscenza sempre più approfondita e dettagliata che abbiamo della cultura nipponica, sono ancora moltissime le peculiarità del popolo giapponese che molti di noi ignorano. Una distanza che Kenta Suzuki, giapponese di nascita e italiano – anzi, romano – d’adozione, misura ogni giorno cercando di rispondere alle infinite domande che gli vengono sottoposte attraverso i suoi seguitissimi canali social. Curiosità e interrogativi che Kenta ha deciso di soddisfare mettendo assieme una vera e propria enciclopedia illustrata (I giapponesi sono fuori di testa. Segreti, costumi e follie di un meraviglioso popolo) delle unicità e delle stramberie che rendono i giapponesi uno dei popoli più eccentrici e affascinanti del pianeta.

Il programma delle due giornate è consultabile su: www.japandays.it o www.mercatinogiapponese.it

Non solo mercato ma una vera esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Arigatou! ありがとう