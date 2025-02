Il 24, 25 e 26 marzo arriva al cinema “PROPHECY”

Paperboy lo aveva annunciato. Ora la profezia diventerà realtà.

Arriverà nelle sale come evento speciale solo il 24, 25 e 26 marzo PROPHECY, il nuovo film di Brandon Box diretto da Jacopo Rondinelli e ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui. Presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games,PROPHECY è tratto dalla storia, pubblicata in Giappone da Shueisha e in Italia da J-Pop, che ha conquistato decine di migliaia di lettori in tutto il mondo.Il film sarà distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios e le prevendite apriranno ufficialmente dal giorno 27 febbraio (elenco delle sale a breve su prophecyilfilm.it e nexostudios.it).

Come protagonista nel ruolo di “Paperboy” troviamo Damiano Gavino

(che gli spettatori hanno imparato a conoscere grazie alle serie Un professore e Shake, e al film Nuovo Olimpo di Özpetek)”, affiancato da Federica Sabatini, Ninni Bruschetta, Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco.

PROPHECY porta sul grande schermo la storia di “Paperboy”,

un misterioso individuo il cui volto nascosto da un foglio di giornale appare in brevi video nel web in cui denuncia ingiustizie e fatti di cronaca preannunciando la punizione dei colpevoli. Gli spiragli per capire la sua identità sono pochissimi, ma Paperboy riesce pian piano a conquistare seguaci e sostenitori che come lui hanno sete di verità e di giustizia. A fare da collante alla trama, tematiche di forte attualità come gli effetti amplificatori del web, il mondo dei riders e del food delivery, le potenzialità della realtà virtuale e del mondo delle start up tecnologiche.

La colonna sonora è di Matteo Buzzanca.

Dopo il successo di Dampyr, realizzato in collaborazione con Eagle Pictures e Sergio Bonelli Editore, e l’annuncio dell’acquisizione dei diritti per la trasposizione cinematografica di Tiger Mask, Brandon Box propone così un nuovo appuntamento cinematografico dedicato a tutti gli appassionati di fumetti e manga. Prodotto con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, PROPHECY è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies, Lucca Comics & Games, Cultura Pop e JPop.

BRANDON BOX

Brandon Box è una casa di produzione specializzata nella creazione di contenuti ispirati ai fumetti, tra cui film, serie TV ed entertainment destinati a un pubblico specifico che include appassionati di comics, manga, videogiochi e cine-comics. Brandon Box è nota soprattutto per aver prodotto il film Dampyr, trasposizione cinematografica del famoso personaggio dei fumetti, insieme a Sergio Bonelli Editore, la principale casa editrice di fumetti d’Europa, e Eagle Pictures, il principale distributore cinematografico indipendente italiano. Il film è stato rilasciato nei cinema italiani nell’ottobre 2022 e distribuito a livello internazionale da Sony Pictures Entertainment, arrivando a classificarsi al terzo posto tra i film più visti su Netflix negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Spagna, e in Top 10 in numerosi paesi in Europa e in Sud America. Prodotto in Italia ma girato interamente in inglese, il film è stato diretto da Riccardo Chemello e ha come protagonisti Wade Briggs, Frida Gustavsson, Stuart Martin, Sebastian Croft, David Morrissey e Luke Roberts. A novembre 2023 Brandon Box ha annunciato di aver firmato un accordo di partnership per lo sviluppo e la produzione di un lungometraggio live-action basato sulla storia di “Tiger Mask“, noto in Italia come “L’Uomo Tigre”.

NEXO STUDIOS

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.



J-POP è uno dei principali editori di manga in Italia. Nasce nel 2006 come etichetta dedicata ai fumetti giapponesi di Edizioni BD e vanta oggi un catalogo di oltre 5000 volumi, con titoli come Dandadan, Tokyo Revengers, The Promised Neverland, Tokyo Ghoul, Pokémon, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Oshi No Ko – My Star ed è l’editore di riferimento per autori del calibro di Osamu Tezuka, Go Nagai, Ryoko Ikeda, Moto Hagio e tanti altri.



JACOPO RONDINELLI

Regista, designer e artista multimediale, Jacopo Rondinelli ha firmato la regia di diversi videoclip italiani e internazionali per artisti come Max Gazzé, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Salmo. Dal 2010 segue la regia di spot pubblicitari per brand come Red Bull, Motta, Tissot, Nestlé. Ha curato la regia di diversi documentari per Sky Arte HD, partecipando a diversi festival, tra cui La Festa del Cinema di Roma e il Trieste Film Festival. Il suo primo lungometraggio è Ride (2018), prodotto e distribuito da Lucky Red, scritto e coprodotto da Fabio Guaglione, Marco Sani e Fabio Resinaro e distribuito in tutto il mondo dalla casa di produzione True Colors.