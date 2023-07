Jo Squillo confessioni inattese: da Sabrina Salerno a Elodie fino al GFVIP

Personaggio eclettico e versatile e spesso sopra le righe Jo Squillo ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera. La cantante ha parlato della sua lunga carriera, ma anche del rapporto con Sabrina Salerno. Infine si è espressa sul successo di Elodie non mancando da fare affermazioni non proprio condivisibili.

In merito alla boma sexy degli anni ’80 Jo Squillo ha rivelato che dopo averla incontrata ha capito che Siamo Donne poteva cantarla solo con lei. Loro due insieme erano abbastanza: “Sabrina non aveva mai cantato in italiano: era famosa in tutto il mondo, una icona pop straordinaria. All’inizio avevo pensato a un progetto di tante donne: una scrittrice, una danzatrice. Poi quando ho incontrato Sabrina ho pensato: io e lei già siamo un mondo.” La Salerno all’epoca ha anche cambiato produttore per seguire l’iniziativa musicale e non solo dell’ex gieffina.

- Advertisement -

Squillo ha poi riferito d’aver fatto il GFVIP per avere l’opportunità di parlare ad una vasta platea di temi importanti: “Voglio portare un po’ di impegno proprio dove la gente si aspetta di trovare la leggerezza. Al Grande Fratello ho indossato il burqa, per ricordare la situazione delle donne in Afghanistan.” La sua permanenza nel loft di Cinecittà non è stata poi così prolungata. Infine la cantante si è lamentata della difficoltà d’ottenere l’attenzione meritata dalle case discografiche.

Jo Suillo frecciatina contro Elodie: “se non fosse così bella…“

Jo Squillo ha sottolineato quanto è ancora importante oggi la bellezza per affermarsi, soprattutto nel mondo della musica. La cantante ha fatto riferimento al successo inarrestabile che Elodie ha ottenuto negli ultimi anni. Secondo la Squillo se l’ex allieva d’Amici non fosse stata anche bella non avrebbe ottenuto la stessa attenzione mediatica:

- Advertisement -

“Sono certa che se Elodie non fosse così bella non avrebbe lo stesso successo. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”. Per il momento Elodie non ha ancora risposto alla collega.