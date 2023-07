Juve: l’addio alla Superlega è ufficiale

La Juve annuncia ufficialmente la procedura di uscita dalla Superlega. Manca l’ok definitivo di Real Madrid e Barcellona.

Juve: perché esce dalla Superlega?

La Juve attende di conoscere il verdetto della Uefa dopo le sanzioni della giustizia sportiva italiana. E mentre attende, la società bianconera decide di portarsi avanti, forse per cercare di ammorbidire i piani alti.

Il progetto Superlega sta naufragando. I bianconeri hanno avviato ufficialmente la procedura di uscita. Manca solo il definitivo benestare di Real Madrid e Barcellona, che renderebbe effettiva l’uscita dal progetto.

Una manovra volta ad ammorbidire i vertici della Uefa ma anche ad evitare danni peggiori dal punto di vista sportivo e da quello del titolo in Borsa. Le quotazioni della società hanno subito un crollo evidente in questi ultimi mesi e le cose potrebbero peggiorare nel momento in cui arriverà il verdetto relativo all’esclusione dalla Conference League.

Il verdetto Uefa

Salvo clamorose sorprese, il verdetto della Uefa dovrebbe escludere il club bianconero dalle competizioni europee per una stagione.

La Juve non parteciperà quindi alla Conference League, ma il provvedimento non si ripercuoterà sull’annata successiva. La squadra potrà quindi beneficiare di un’eventuale qualificazione alla Champions League della stagione 2024/2025.