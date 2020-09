Keyword strategy, le migliori tecniche e soluzioni

Siti Web, blog, contenuti digitali devono essere sintetici e chiari, informativi e interessanti. La keyword strategy ottimizza un singolo testo o un insieme di testi organizzano e distribuendo bene argomenti e parole chiavi di rilancio. Sono tecniche importanti per chi scrive e crea, per i motori di ricerca e per chi legge testi e informazioni in rete.

Il nostro articolo inizia spiegando perché è importante la keyword strategy nella realizzazione di un sito web o un blog. Quando cerchiamo un argomento nel web, tendiamo a digitare pochissime parole o frasi, insomma una sintesi. Queste singole parole o frasi vengono definite di chiave. Tra web copywriter, esperti Seo, redattori e blogger si usa la parola inglese keyword.

Costruire una keyword strategy è una competenza professionale, un’arte!

Chi costruisce un sito web o gestisce un blog deve conoscere, prevedere, intuire quali argomenti le persone potrebbero cercare all’interno delle pagine. Con quali parole chiavi il sito viene più ricercato, in realtà sono importanti sia le keyword con il maggior numero di ricerche (alto numero), sia le keyword con pochissime digitalizzazioni. Ci sono infatti argomenti, pochissimo ricercati perché magari di nicchia ma dall’alto valore economico, finanziario e tematico.

Da questo lavoro di analisi complesso, che non viene fatto solo con l’occhio ma anche con strumenti tecnici di conteggio dati, arriva il progetto costruttivo. Strutturare i contenuti generali del sito, nella home e nelle varie pagine, pensare a come strutturare i bottoni o i link che collegano pagine, testi, contenuti.

C’è un terzo aspetto: la concorrenza. Infatti, aziende e professionisti non osservano solo i lettori ma anche il comportamento dei competitor. L’obiettivo è, innanzitutto, scrivere e creare qualcosa di diverso e originale, facendo sempre attenzione alle tendenze grafiche e di contenuto. Perché il secondo obiettivo importante è attirare visitatori da convertire in lettori abituali o potenziali clienti offrendo un ambiente web interessante, utile e divertente da frequentare.

Il dietro le quinte di una keyword strategy

Keyword strategy significa costruzione di un piano di contenuti e keyword da inserire e distribuire bene in un sito o attraverso un blog. Ci sono molti strumenti online utili per creare un elenco di temi e di titoli ma l’elemento più importante è anche l’avere le idee chiare e il saper scrivere per il web.

Bisogna ragionare dal punto di vista dei motori di ricerca ma anche con l’occhio del lettore. I contenuti o il contenuto di una singola pagina deve o devono essere equilibrati e ben correlati all’intera struttura del sito.

Pensate ad un libro interessante da leggere e da sfogliare, con il suo indice, l’introduzione, i titoli e i sottotitoli. Sono queste cose che rendono la lettura piacevole o assimilabile soprattutto su testi o argomenti complessi.

Tecniche e soluzioni da considerare

Chi crea e costruisce una keyword strategy fa attenzione alla ripetizione delle parole chiavi sia all’interno del sito che in una singola pagina. Innanzitutto, potremmo essere penalizzati dai motori di ricerca, si rischia di annoiare e infastidire il lettore.

E’ proprio per il lettore, oltre che per i motori di ricerca, che è importante strutturare i testi con titoli e sottotitoli, H1 e H2. Sono importanti per l’indicizzazione, per un’estetica del testo che appare a subito ordinato e leggibile anche se l’argomento è difficile. E i testi lunghi? Fa bene scriverli oppure creare due articoli diversi, ciò è importante anche nei blog.

Infine, qui si apre una discussione incredibile nel settore: non aver paura di fornire link di fonti utili per il lettore. Non va di moda nella scrittura web inserire note e sotto note come nei libri o su Wikipedia, sarebbe bello farlo diventare una buona pratica nella scrittura di e-zine, blog e pagine web informative.