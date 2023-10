Kiko offerte di lavoro, panoramica tra le professioni dell’estetica e del trucco

Kiko Milano è un brand beauty molto conosciuto tra i giovanissimo e all’estero. Realtà fondata nel 1997, ad oggi consente di poter acquistare prodotti di trucco e bellezza che si caratterizzano per avere un buon rapporto di qualità prezzo. Kiko ogni anno apre sempre nuove sedi oppure amplia le realtà che sono già presenti. Soprattutto nel periodo natalizio stimola le realtà commerciali partner ad assumere lavoratori e lavoratrici, anche a tempo determinato. Poi ricerca figure professionali fisse per i suoi negozi e le sue sedi amministrative.

Le offerte di lavoro

Kiko offre opportunità di lavoro in diverse posizioni nelle sue profumerie e presso il suo quartier generale a Bergamo.

Le offerte sono rivolte a candidati/e di vari livelli di carriera e sono pubblicizzate attraverso la pagina web “Kiko Lavora con noi“.

Nei negozi Kiko, vengono cercati commessi, addetti alle vendite e make-up artist con preferenza per candidati con esperienza, passione per il beauty e abilità di vendita.

Sono disponibili anche posizioni per categorie protette e ruoli manageriali come Area Manager e Store Manager.

Inoltre, ci sono posizioni aperte in sede centrale, tra cui Demand Planning Analyst e Social Media Specialist. Da non escludere la possibilità anche della candidatura spontanea, al di là delle offerte di lavoro attive.

Diventare truccatori professionisti o lavorare nel mondo dell’estetica professionale

Il mondo dell’estetica professionale può comprendere anche make up artist o truccatori professionisti. Immagine e benessere camminano insieme e lo fanno con formazioni professionali seguite da scuole di settore riconosciute, corsi finanziati dalla regioni, percorsi universitari o scolastici.

Ecco alcune delle professioni più ricercate tanto per l’estetica quanto per il make up: titolari centri, beauty consultant per le aziende, consulenti area estetica per farmacie o parafarmacie, consulenti in palestra, specialisti trucco, massaggi, tatuaggi semi permanenti, consulenti di profumeria, truccatori ed estetisti per alberghi, villaggi turistici, navi da crociera.