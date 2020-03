Kledi Kadiu commenta le decisioni dell’Albania

Kledi Kadiu ballerino adottato dalla scuola di Amici e oggi ufficialmente italiano non dimentica le sue origini albenesi, il giovane che arrivò in Italia, ha trovato nel nostro paese aiuto e sostegno e sarà sempre grato per questo agli italiani.

In seguito alle decisione dell’Albania d’aiutare l’Italia in questo particolare momento Kledi si è detto orgoglioso del suo paese che nonostante non abbia i mezzi economici di altri stati è venuto in aiuto ad una nazione che non ha mancato d’essere presente in Albania quando era necessario. In un’intervista all’Adnkronos Kledi ha manifestato tutto il suo entusiasmo verso il suo paese d’origine:

“Sono fiero, orgoglioso del mio Paese. In fondo, con grande generosità, stiamo restituendo quello che l’Italia ha dato all’Albania, accogliendoci, offrendoci un futuro. È quello che è accaduto anche a me. Ripensando alla diretta del primo ministro, Edi Rama, mi viene la pelle d’oca. Le sue parole sono state commoventi.”

Kledi Kadiu, oggi un marito e un papà felice

Kledi Kadiu ha poi parlato della quarantena e di come la sta trascorrendo con la figlia di 4 anni e la moglie Charlotte Lazzari, rivelando di trascorrere molto tempo con la bambina. Infine l’ex professionista di Amici ha voluto porre l’attenzione sul bisogno di tutela economica manifestato dal mondo della danza classica, questa crisi porterà notevoli perdite che dovrebbero essere sanate:

“In Italia ci sono circa 30mila scuole di danza con un bacino di circa un milione e mezzo di utenti. Un momento difficile, drammatico per tutti. Mi chiamano tantissimi amici. Molte scuole non riapriranno a settembre. Un danno gravissimo per la tenuta del settore. Mi piacerebbe fare un appello al governo. La danza regala meraviglia, bellezza e armonia. L’Italia non ci dimentichi.“