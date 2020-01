Kobe Bryant e il patto segreto con la moglie Vanessa

Presagio o solo precauzione? Sembra che Kobe Bryant sapesse di dover morire proprio su un elicottero anche se probabilmente non si aspettava che con lui ci fosse anche sua figlia Gianna. Sembra infatti che fra il campione di basket internazionale e la moglie Vanessa ci fosse un patto segreto quello di non salire mai insieme su uno stesso velivolo, e questo per tutelare i loro figli.

A rivelare la triste curiosità un amico della coppia che in un’intervista a People ha detto che i due coniugi si erano ripromessi di non dover salire sullo stesso elicottero: “Mai insieme su un elicottero. Avevano il patto di non volare mai insieme su un elicottero.”

Bryant utilizzava spesso l’elicottero per i suoi spostamenti questo per ridurre i tempi e le distanze causate dai vari impegni professionali e avere la possibilità di trascorrere più tempo in famiglia. Solo qualche tempo fa Kobe aveva dichiarato: “Ho dovuto trovare un modo in cui potevo ancora allenarmi ma senza compromettere il tempo per la mia famiglia. Così ho preso in considerazione l’elicottero, per essere in grado di andare e tornare in 15 minuti.”

Kobe Bryant, il cordoglio di LeBron James

Una morte quella di Kobe Bryant che ha scosso il mondo dello sport internazionale, inaspettata e ancor di più tragica se si pensa alla figlia Gianna di appena 13 anni che ha perso la vita insieme al campione. LeBron James tra i più importanti marcatori dell’all-time della Nba è stata avvistato all’aeroporto di Los Angeles disperato, solo poche ore dopo la morte dell’amico ha scritto su Instagram un post commovente:

“Non sono pronto ma eccomi qui. Amico, sono seduto qui e cerco di scrivere qualcosa per questo post, ma ogni volta che provo ricomincio a piangere pensando a te, al legame di fratellanza che abbiamo avuto! Ho il cuore spezzato e devastato mio fratello !! Il mio cuore va a Vanessa e ai bambini. Ti prometto che continuerò il tuo lascito! Significa molto per noi tutti qui. Per favore, dammi la forza dei cieli sopra e veglia su di me! C’è molto di più che voglio dire ma non posso proprio adesso perché non riesco a superarlo! Fino a quando non ci incontreremo di nuovo mio fratello !! # Mamba4Life.”