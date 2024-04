La lente dell’Antitrust sulla uova pasquali firmati Chiara Ferragni

Anche le uova di Pasqua di Dolci Preziosi pubblicizzate con l’ormai famosissimo logo di Chiara Ferragni sono sotto la lente d’ingrandimento dell’Antitrust.

Il caso sembra avere molti punti in comune con la vicenda pandoro Balocco a quanto dichiarato dal Presidente Roberto Rustichelli che ha dichiarato di avere ricevuto alcune denunce che manifestano criticità. Pertanto, è stata effettuata la segnalazione alla Guardia di Finanza che a gennaio ha effettuato delle ispezioni.

- Advertisement -

Le indagini stanno proseguendo nella direzione dell’appurare se è stata ideata una pratica commerciale scorretta o poco trasparente come emerso con il precedente caso Balocco.

Attualmente la data di chiusura di questo procedimento è prevista per il prossimo 14 giugno.

- Advertisement -

L’Antitrust ha sottolineato l’importanza di perseguire questi atteggiamenti commercialmente scorretti, innanzitutto, per una questione di correttezza nei confronti del pubblico acquirente ma anche perché queste circostanze muovono moltissimo denaro. Nel caso delle uova di Pasqua, l’Authority aveva depositato un esposto sin dallo scorso dicembre mettendo in evidenza che questo business aveva fruttato in due anni almeno 1,2 milioni di euro alla nota influencer mentre la quota di beneficenza risultava essere di soli 36mila euro.

Se anche in questo caso saranno accertati gli illeciti, si procederà con un’azione sanzionatoria nei confronti di Chiara Ferragni come avvenuto per la pubblicità nei confronti dell’acquisto-beneficenza del pandoro Balocco.