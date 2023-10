La nuova docuserie originale Disney+ Brawn debutterà il 15 novembre

La nuova docuserie originale Disney+ Brawn: Una storia impossibile di Formula 1©, che racconta la straordinaria storia di successo del team britannico di Formula 1© costato appena una sterlina, debutterà il 15 novembre sulla piattaforma streaming.



La serie vede Keanu Reeves (John Wick e Matrix Resurrections) in veste di host e produttore esecutivo, oltre alle leggende della Formula 1© Ross Brawn, Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello e Christian Horner.

La docuserie unscripted con Keanu Reeves (John Wick, Matrix Resurrections) racconta la straordinaria storia di come Ross Brawn, nel 2009, gareggiando nel campionato di corse più costoso e tecnologicamente avanzato del pianeta, abbia realizzato l’impossibile. Il suo team indipendente, con personale ridotto e pochi fondi, ha vinto il Campionato del Mondo sfidando i più grandi titani del settore, il tutto dopo aver acquistato la squadra per appena 1 sterlina.

Brawn: Una storia impossibile di Formula 1© va dietro le quinte di questa favola della Formula 1© con i racconti delle persone che lavoravano in pista, nei box e nei consigli di amministrazione di quest’anno miracoloso. Grazie all’accesso agli archivi della F1 – molti dei quali inediti – questa serie porta gli spettatori con sé nel viaggio verso la vittoria, guidati dal pilota britannico di F1 Jenson Button e da Ross Brawn.





Questa serie è una produzione North One

sviluppata, scritta e prodotta dallo showrunner Simon Hammerson con il produttore esecutivo Neil Duncanson, vincitore di tre BAFTA, e diretta da Daryl Goodrich, vincitore del premio 2022 Broadcast per il miglior documentario sportivo, con Keanu Reeves come host e produttore esecutivo.



Tutti gli episodi di Brawn: Una storia impossibile di Formula 1© arriveranno il 15 novembre su Disney+ e saranno disponibili su Hulu negli Stati Uniti.

