La Rassegna “Da sempre più di prima”: il 23 gennaio Conferenza stampa al “Mercure Catania Excelsior”

CinemaSet e l’Associazione Antimafia e Legalità presentano: “Da sempre Più di prima”, evento promosso dall’ Avv. Enzo Guarnera, penalista del foro di Catania. La Rassegna sarà presentata in Conferenza Stampa giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 10 al Mercure Catania Excelsior, Piazza Giovanni Verga 39, Catania. Un’appuntamento che nasce per gli studenti e i giovani in modo che accettino di vivere da attori positivi e portatori di una cultura della legalità, contro tutti coloro che, slealmente, piegano le regole al vantaggio personale. Per le scuole non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso educativo che investa tutta l’istituzione scolastica.

Grazie alla presenza degli esperti della casa di Produzione Cinematografica CinemaSet di Antonio Chiaramonte, che proprio il 25 gennaio 2020, festeggia il suo decennale, il progetto intende mettere a disposizione dei ragazzi che vogliano avviarsi nelle varie professioni del Cinema, l’assistenza e l’orientamento gratuito di un buon numero di professionisti del cinema. L’intento è quello di creare, con i ragazzi delle scuole, un focus group sull’importanza dell’azione antiracket e antiusura, coinvolgendo poi gli stessi studenti in momenti di sensibilizzazione pubblica nella città, validamente riconosciuti come crediti formativi.

Programma dell’evento: “Da sempre, più di prima”

1. Proiezione del film “Io Ho Denunciato” diretto da Gabriel Cash e prodotto da CinemaSet. 2. Presentazione del romanzo di Paolo De Chiara “Io ho denunciato”. 3. Intervento dell’Avvocato Enzo Guarnera. 4. Intervento di Alfia Milazzo, Presidente Fondazione “La città invisibile.” 5. Proiezione del corto su “La città invisibile” e sull’Orchestra “Falcone Borsellino”. 6. Intervento del Produttore Antonio Chiaramonte e del cast attoriale del film. 7. Intervento di Lisa Marzoli giornalista e conduttrice Rai. 8. Saranno presenti autorità Istituzionali, Spettacolo, Cinema, Letteratura e del Giornalismo. 9. L’evento sarà condotto da Beppe Convertini.

La trama del film

La pellicola cinematografica “Io ho denunciato“, racconta l’anima di un uomo che trova il suo riscatto nella giustizia, grazie alla magistratura, alle forze dell’ordine e al suo legale. Nell’opera si descrivono i sentimenti, le paure, l’ansia, gli affetti mancati, le incertezze e la soddisfazione di chi ha ricevuto la protezione da parte dello Stato.

Nel titolo dell’opera ci sono le parole decise di un uomo che ha sofferto e lottato per vincere la sua battaglia. Un uomo normale, che ha sempre vissuto onestamente le sue attività imprenditoriali. Quest’opera desidera essere un messaggio diretto, essenziale e reale, per far capire, ancora una volta, soprattutto ai giovani, che l’illegalità va combattuta. La proiezione del film è in programma il 25 gennaio 2020, alle ore 10, al Cinema Multisala “LO PO”, via Etnea 256, Catania.