La torta in friggitrice ad aria non cuoce sotto? Ti spiego il perchè e come rimediare

La friggitrice ad aria è diventata un’alternativa popolare alle tradizionali opzioni di cottura, permettendo di preparare dei piatti fritti in modo più salutare, senza l’eccesso di olio. Ad oggi non solo è adatta alle cotture dei prefritti, ma anche per cuocere altri tipi di alimenti un esempio sono i dolci.

In questo fantastico elettrodomestico potrai preparare migliaia di piatti, un esempio lampante è il nostro libro Ricette in friggitrice ad aria dove troverai oltre 400 ricette collaudate, che spaziano dagli antipasti ai primi piatti, dai secondi fino ai dolci, eseguiti con maestria e facilissimi da realizzare.

- Advertisement -

Ma torniamo alle nostre torte che restano crude sotto, si è diffusa la credenza che le torte non possano essere cotte adeguatamente in queste apparecchiature perchè nella parte inferiore non cuociono. In questo articolo, sfaterò questo mito e vi spiegherò come è possibile ottenere torte perfettamente cotte, soffici e morbidissime.

Il ruolo della teglia:

La chiave per ottenere una cottura uniforme e ben riuscita della torta nella friggitrice ad aria risiede nella scelta della teglia giusta. Dopo un esperimento con diverse marche di friggitrici ad aria, tra cui Cosori, Proscenic e Philips ( che hanno una sola resistenza nella parte superiore ), posso confermare che è del tutto possibile cuocere una torta perfetta, purché si utilizzi la teglia adatta.

- Advertisement -

Photocredit ricettefriggitricearia.it

Scegliere la teglia giusta:

Quando si tratta di cuocere torte nella friggitrice ad aria, dovete evitare le teglie usa e getta, quelle in silicone o carta forno. Questi materiali tendono a impedire una distribuzione uniforme del calore, creano umidità allungando non solo i tempi di cottura ma rendendo difficile ottenere una cottura omogenea della torta. Invece, consigliamo di utilizzare teglie da forno tradizionali, preferibilmente in metallo resistente, che consentono un’ottima conduzione del calore. Basterà imburrare e infarinare come fate da sempre, per i dolci cotti nel forno tradizionale.

Il motivo dietro la scelta della teglia da forno:

La teglia da forno, realizzata in metallo, è progettata per resistere a temperature elevate e distribuire uniformemente il calore. Questa caratteristica è essenziale per ottenere una cottura uniforme della torta. Quando si posiziona la teglia da forno all’interno della friggitrice ad aria, l’aria calda circolerà attorno ad essa, consentendo alla torta di cuocere in modo uniforme sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Photocredit ricettefriggitricearia.it

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli per una cottura perfetta:

Oltre a scegliere la giusta teglia da forno, ci sono alcune altre raccomandazioni per assicurarsi di ottenere una torta perfetta nella friggitrice ad aria:

Seguire attentamente la ricetta: Assicurarsi di seguire scrupolosamente la ricetta della torta preferita. Dosare gli ingredienti con precisione e rispettare i tempi di cottura indicati. Pre-riscaldare la friggitrice ad aria: Preriscaldare l’apparecchio a una temperatura adeguata prima di inserire la teglia con l’impasto della torta, io consiglio per i dolci, lievitati e per la carne come bistecche un preriscaldamento a 200 gradi per 2 minuti. Controllare la cottura: Durante il processo di cottura, è consigliabile controllare la torta per evitare bruciature e assicurarsi che cuocia in modo uniforme, gli ultimi 5 minuti fate la prova stecchino. Temperatura e minuti esatti: Di solito per le torte la temperatura da scegliere è di 160 gradi per 30 minuti, non inserite mai temperature troppo alte.

Quindi, il mito che le torte non si cuociono nella friggitrice ad aria è stato definitivamente smentito. Con la teglia da forno giusta e attenendosi a qualche semplice suggerimento, è possibile ottenere torte deliziose e perfettamente cotte. Quindi, non esitate a sperimentare come faccio io e gustare gustose torte morbide e soffici.

Ah proposito sono l’ideatore del ragù in friggitrice ad aria, qui potete leggere la MIA RICETTA e attenzione perchè solo questa è la ricetta ORIGINALE IDEATA DA ME.