La Volta Buona, brutta figura di Caterina Balivo: ospite gelato

La Volta Buona non sta riscuotendo il successo sperato. Il daytime che ha riportato Caterina Balivo in Rai non sembra piacere al pubblico che a quanto pare, oggi rimpiange Serena Bortone e il suo pittoresco salotto Oggi è un altro giorno. Certi che gli autori de La Volta Buona riusciranno ad aggiustare il tiro, la Balivo affronta in modo professionale la diretta.

Purtroppo nei giorni scorsi si è resa protagonista d’una gaffe davvero inaspettata. Caterina ha infatti ospitato nel suo studio Katia Ricciarelli che ha raccontato i suoi amori con Josè Carreras e Pippo Baudo. Un momento intimo che la soprano ha affidato alla conduttrice, che invece lo ha accolto in modo inaspettato. La Ricciarelli ha rivelato d’aver lasciato Carreras dopo 7 anni di relazione perchè non voleva fare l’eterna fidanzata. A quel punto la Balivo le ha chiesto perchè non si sono sposati.

“Lui era già sposato” ha risposto Katia. La reazione della Balivo ha offeso l’ospite: “Allora eri l’amante?”. La Ricciarelli ha subito gelato la conduttrice: “Ma come ti permetti! Io ero l’amore della sua vita!” L’imbarazzo in studio è stato immediato e percepibile e la stessa Balivo non è riuscita a nascondere la vergogna per quanto detto ad un’artista come Katia Ricciarelli che vanta una carriera ricca e eclettica. Per uscire dall’empasse, Caterina è andata avanti con l’intervista, ma ormai il danno era fatto.

Caterina Balivo criticata sui social

Caterina Balivo ha ricevuto una serie di critiche sui social. Per molti non è stata abbastanza professionale, doveva informarsi sul vissuto dell’artista che intervista. Inoltre poteva mostrarsi meno confidenziale e composta. Sicuramente la conduttrice farà tesoro della gaffe e si è scusata con la soprano più volte.

Il video dell’intervista è diventato virale in poche ore e ha suscitato schieramenti diversi, c’è anche chi sostiene che le parole della Balivo non sono state offensive, in fondo Katia era legata ad un uomo sposato.