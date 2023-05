Laino Borgo: studentessa dispersa nel fiume Lao durante un’escursione in rafting

I soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino della Calabria, su segnalazione della Centrale Operativa del 118, sono attualmente impegnati in un intervento nelle vicinanze del fiume Lao, nella zona compresa tra i comuni di Laino Borgo e Laino Castello. L’obiettivo è la ricerca di una giovane di 17 anni che è caduta in acqua durante un’escursione in rafting.

La ragazza coinvolta è parte di un gruppo di studenti provenienti dalla provincia di Reggio Calabria. I soccorritori stanno anche coordinando l’evacuazione dell’intero gruppo di studenti.

È presente anche la squadra specializzata per le forre del CNSAS Calabria. In supporto, è arrivato sul luogo dell’incidente anche un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle, con a bordo un tecnico di elisoccorso. Inoltre, sono presenti sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.