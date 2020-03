L’Amica Geniale 2, anticipazioni ultima puntata: finale di stagione

Andrà in onda questa sera 2 Marzo il finale di stagione dell’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome, un successo internazionale che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Gli ultimi due episodi tratti dal secondo romanzo di Elena Ferrante si intitolano Il Ritorno e La fata blu e concretizzano una terza fase di crescita e cambiamento delle due protagoniste Lenù e Lila, amate dai telespettatori incondizionatamente per le loro diverse caratteristiche e modalità in cui affrontano le vicende, spesso violente, che la vita gli ha riservato.

Nel primo episodio Il Ritorno Lenù torna a casa dopo aver trascorso gli anni universitari a Pisa, dove ha studiato ma anche conosciuto realtà a lei lontane entrando in un mondo diverso da quello in cui era cresciuta e ampliando le sue conoscenze: è una donna diversa colta, disinibita e elegante e il rione dove è cresciuta le va decisamente stretto.

Il suo ritorno a Napoli in occasione delle feste pasquali le farà notare innumerevoli diversità, in particolare Lila che non vede da tempo è triste e diversa da come è abituata a vederla impegnata solo come madre e disinteressata a qualsiasi cosa le giri intorno. Lila affida tutti i suoi segreti e pensieri scritti negli anni in alcuni diari alla sua migliore amica ma le fa promettere di non leggerli, la giovane ragazza teme che il marito Stefano possa scoprirli per questo li vuole fare sparire. Lenù li riceve ma non può fare a meno di leggerli: molti di quei pensieri fanno capire a Lenù alcuni comportamenti dell’amica.

L’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome: La fata blu

L’ultimo episodio de L’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome intitolato La Fata blu travolge Lenù nel vortice dei ricordi, il ritorno a casa dopo tanto tempo le fa venire in mente le vicende dell’infanzia ma anche quelle adolescenziali della sua vita e di quella dei ragazzi del rione, in particolare riflette sulle differenze della sua vita rispetto a quella dei suoi amici e di Lila che ha avuto un destino decisamente diverso dal suo.

Grazie anche all’incontro con Pietro Arota un ragazzo colto, gentile e garbato figlio di un professore universitario accreditato nell’ambiente Lenù matura l’idea di scrivere il suo primo romanzo che dopo la pubblicazione, in breve tempo, diventa un vero e proprio successo.