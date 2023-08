Lasagne veloci in friggitrice ad aria con zucchine, prova la mia ricetta facilissima

Vuoi preparare delle lasagne cremose e saporite senza dover passare ore in cucina, allora sei nel posto giusto. Le lasagne veloci in friggitrice ad aria con zucchine sono la soluzione perfetta per soddisfare il vostro palato, poi grazie alla mia ricetta sarà un gioco da ragazzi realizzarle. Scopri come creare questa prelibatezza in pochi passi, vi assicuro che piacerà a grandi e piccini.

Potete anche aggiungere altri ingredienti per esempio quando l’ho realizzata per la seconda volta ho aggiunto un pò di salsa di pomodoro già pronta negli strati. Ma voi potete sbizzarrirvi inserendo del prosciutto cotto o pezzetti di gorgonzola e speck.

La mia versione al pomodoro

Provate anche la lasagne classica con il ragù sempre cotta in friggitrice ad aria.

Ingredienti lasagne veloci in friggitrice ad aria

8 sfoglie di lasagne all’uovo fresche e sottili

1 mozzarella da 125 g

2 zucchine medie

400 ml di besciamella già pronta

Olio extra vergine d’oliva

Formaggio grattugiato

Procedimento

Iniziate preparando le zucchine: lavate e asciugatele bene, poi tagliatele a fettine sottili utilizzando una mandolina. Questo passaggio vi permetterà di avere zucchine uniformi e perfettamente cotte.

Ora, preparate uno strato di base con uno strato sottile di besciamella sul fondo della teglia. Poi posizionate due sfoglie di lasagne sopra la besciamella e distribuite uniformemente alcune fettine di zucchina e un pizzico di sale ( potete metterle anche alla rinfusa ) . Aggiungete alcune fettine di mozzarella e qualche cucchiaio di besciamella.

Ripetete il processo, alternando strati di lasagne, zucchine, mozzarella e besciamella fino a esaurire gli ingredienti. L’ultimo strato dovrà essere di besciamella.

Per un tocco di croccantezza e sapore in più, spolverate abbondantemente del formaggio grattugiato sopra lo strato superiore di besciamella.

Cottura

Ora è il momento di cuocere le tue lasagne veloci in friggitrice ad aria. Impostate la temperatura a 190°C e il timer a 20 minuti. Durante la cottura, il calore circolante della friggitrice ad aria renderà le lasagne croccanti e buonissime.

Trucco della crosticina

Il trucco della crosticina è semplicissimo, spolverate il formaggio grattugiato sulla superficie. Poi, date due “puff” di olio extra vergine d’oliva spray. Questo conferirà alle lasagne una crosticina dorata e invitante.

Una volta terminata la cottura, sfornate il primo piatto e lasciatelo riposare per 10 minuti prima di servirle.