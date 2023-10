Latte parzialmente scremato, il migliore lo acquisti qui. Scopri la classifica di Altroconsumo

Il latte è tra le bevande maggiormente consumate. E’ tra gli alimenti considerati di prima necessità presente in quasi tutte le famiglie. Utile all’alimentazione dei più piccoli e essenziale, anche se in dosi ridotte, in quella degli adulti e non si può prescindere dall’acquisto quasi quotidiano d’un litro di latte. La normativa vigente inerente alla produzione di latte di qualità è molto rigida e sotto certi aspetti fa riferimento anche alle indicazioni europee.

Negli ultimi tempi il latte, come altri beni di prima necessità hanno subito un brusco rialzo dei prezzi. E così ciò che dovrebbe essere compreso nel paniere degli alimenti primari rischia di diventare un bene di lusso. Negli ultimi tempi poi si è rivelato anche un maggiore consumo di latte parzialmente scremato. Il prodotto è molto quotato e la sua vendita aumenta d’anno in anno. Ma dove acquistare un latte parzialmente scremato a basso costo e di qualità?

Altroconsumo ha redatto la classifica dei produttori di latte meno cari. Il migliore costa solo 1.04 euro e lo vendono in un apposito supermercato. L’associazione ha realizzato un’attenta analisi dei vari prodotti in vendita tenendo conto d’alcuni test e caratteristiche del latte. Di seguito l’elenco realizzato da Altroconsumo.

Altroconsumo, test su 15 tipi di latte parzialmente scremato a lunga conservazione

Altroconsumo ha testato ben 15 tipi di latte parzialmente scremato a lunga conservazione. Ha tenuto conto dei risultati dell’analisi di laboratorio attestando la presenza o meno di sostanze nocive. E’ stata poi valutata la corretta sterilizzazione del latte: esito che ha pesato molto sul giudizio finale. E’ stato poi considerato l’imballaggio, le indicazioni sull’etichetta e infine c’è stata un prova assaggio, anche questa determinante per ottenere un’alta valutazione.

I prodotti migliori sono quelli in vendita nelle catene di supermercati Conad e Lidl

Conad “Buono dal gusto leggero” ha ottenuto 73 punti ed è stato classificato come il migliore del test e miglior acquisto, con un prezzo consigliato di 1,04 euro.

Lidl "Latteria" ha ottenuto 72 punti ed è stato considerato un ottimo acquisto, con un prezzo consigliato di 1,09 euro.

Fonte e classifics completa di Altroconsumo clicca qui