Laura Freddi commenta la separazione di Bonolis-Bruganelli: “Ho evitato di parlare…”

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha sorpreso il pubblico e anche gli addetti ai lavori. Nonostante il gossip parlasse di crisi in corso fra i due, in molti hanno sperato che non fosse vero. Poi tre mesi fa hanno annunciato l’addio: oggi sono ancora molto legati e lavorano insieme.

Per settimane la stampa ha dato la caccia a chi potesse rivelare qualcosa di più su una delle separazioni più inaspettate. Tra i tanti volti, amici della coppia, interpellati a lasciare qualche dichiarazione anche Laura Freddi. L’ex gieffina, in passato, ha avuto una relazione con il conduttore d’Avanti un altro e oggi è amica di Sonia Bruganelli. Inizialmente ha evitato di commentare la notizia, solo ora ha rivelato cos’ha fatto quando ha saputo della separazione.

Al magazine Effe ha riferito che l’è dispiaciuto molto per Paolo e Sonia: “Dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati”, ha poi aggiunto: “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: “Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’ Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”. Laura ha anche detto che i due sono riusciti a conservare un rapporto affettivo stabile.

Laura Freddi: “Sonia e Paolo hanno un rapporto speciale“

L’ex gieffina non ha negato che sapere della separazione dei due vip l’ha sorpresa. Tuttavia Paolo e Sonia sono due persone molto intelligenti e stanno affrontando la situazione nel migliore dei modi:

“Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone”.