Laura Freddi: “Ecco cosa penso della separazione di Bonolis e Bruganelli”

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata annunciata sulle pagine di Vanity Fair. I due vip, dopo una serie di rumors e pettegolezzi da loro smentiti, hanno deciso di confermare l’addio e lo hanno fatto rilasciando un’interessante intervista al noto magazine. I due si definiscono ancora una famiglia e al primo posto hanno messo i figli. Inoltre continueranno a volersi bene visto che tanti anni insieme non si possono annullare.

In molti hanno commentato l’addio del momento. Tra questi anche Laura Freddi, ex storica di Paolo Bonolis e oggi molto vicina anche a Sonia Bruganelli. L’ex velina, parte degli Affetti stabili d’Oggi è un altro giorno, ha commentato in modo inaspettato la notizia. Laura è dispiaciuta per la coppia, ma date le loro dichiarazioni è certa che sapranno gestire la fine del loro matrimonio al meglio:

- Advertisement -

“Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose.“

Laura Freddi: “Volevo un figlio da Paolo“

In più occasioni Laura Freddi ha ricordato la relazione avuta con Paolo Bonolis. Per lei è stata una storia importante tanto che avrebbe voluto un figlio dal conduttore. In quel periodo Bonolis era reduce dalla separazione dalla prima moglie aveva già due figli e non se la sentiva di assumere ulteriori impegni.

- Advertisement -

In seguito hanno preso strade diverse. Oggi mantengono rapporti cordiali e Laura ha intrapreso anche un rapporto d’affetto con Sonia. Le due si sono mostrate più volte insieme rivelando la loro cortese amicizia.