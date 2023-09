Laura Freddi preoccupata: “Mi figlia velina? Ecco cosa penso”

Laura Freddi è diventata mamma solo da qualche anno, ma ha desiderato tanto avere un figlio che oggi dedica molto tempo alla sua bambina. L’ex volto di Non è la Rai, ma anche del bancone di Striscia la Notizia, non nega che vedere la figlia d’appena 5 anni ballare e cantare in modo disinvolto la preoccupa.

Intervistata da Novella 2000 Laura Freddi pensa spesso al fatto che un giorno la bambina le possa dire di voler fare la velina. Un’idea che non esclude del tutto visto i movimenti spontanei e istintivi che ha quando sente la musica. Legata a Leonardo D’Amico. Laura Freddi ha 51 anni ed è una persona molto serena. La figlia, Ginevra, ha appena 5 anni ma ha con lei un rapporto decisamente simbiotico.

“Ginevra ha 5 anni: balla e canta da sola, senza aver ricevuto alcuna influenza da me. E questo mi preoccupa! Lei dice che vorrebbe fare la rockstar dottoressa: suo padre, il mio compagno, ha uno studio di fisioterapia. Io la rockstar non l’ho mai fatta, però, ma lei ha capito che c’è un po’ di spettacolo in casa.” Le parole dell’ex velina appaiono premature vista la giovane età della piccola, ma Laura non nega che pensa alla cosa più spesso del necessario.

Laura Freddi: “Vorrei facesse la dottoressa“

Laura Freddi spera che la figlia non segua il suo stesso percorso professionale anche se la vede molto attratta dal ballo: “Io spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere quando sarà grande. Ha appena iniziato le scuole elementari, c’è tempo. Poi non avrei nulla da obiettare se avessi la certezza che ci sia ancora Antonio Ricci al timone di Striscia”.

Nonostante le ambizioni diverse sul futuro della figlia 5enne Laura Freddi alla fine ammette che non avrebbe niente in contrario se Ginevra decidesse di fare la velina: è convinta che deve seguire i suoi sogni.