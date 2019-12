Le app che devi avere per la tua crescita personale

Fine anno, tempo di bilanci e di nuovi propositi: perché non iniziare a imparare qualcosa di nuovo in questo 2020 alle porte? Hai sempre voluto migliorare il tuo livello di inglese ad esempio, saperne di più su come investire i tuoi soldi, oppure semplicemente imparare a non farti prendere dal sopravvento durante i periodi di forte stress.

Alcune app ci vengono in aiuto, trasformando il nostro smartphone in un alleato per tenerci al passo con le competenze e la nostra crescita personale, dovunque siamo e quando vogliamo, dandoci modo di esercitarci in completa autonomia.

Scopri qui tutte le app che devi scaricare sul tuo smartphone per iniziare questo 2020 con una carica in più

Masterclass

Impara dai migliori

Masterclass è l’app che ti offre lezioni su diversi argomenti, impartite dai migliori talenti in alcuni specifici settori: ad esempio Gordon Ramsey sulla cucina, Diane von Fustemberg sulla moda, Samuel L. Jackson sulla recitazione o Stephen Curry sul basket.

L’app è per il momento disponibile solo in lingua inglese.

Serenity

Meditazione

Serenity è l’app giusta per la meditazione, il rilassamento e la mindfullness: ricca di contenuti, ti guiderà anche nel rilassamento e nel miglioramento delle tue ore di sonno. Serenity ti giuda con una base audio e ti aiuta a eliminare lo stress.

Mimo

Programmazione

Se vuoi imparare a programmare per il web e non, Mimo è l’app giusta per farlo in maniera semplice e divertente. Puoi imparare HTML, Javascript, Python e molto altro, grazie a un percorso di apprendimento personalizzato sulle tue abitudini.

Investr

Finanza

Invstr è l’app che ti insegna a investire in maniera consapevole. Dopo un primo training e degli esercizi pratici, ti aiuta a investire il tuo denaro nel modo corretto.

Per ora l’app Investr è disponibile solo in lingua inglese.

Duolingo

Lingue straniere

L’app Duolingo ti insegna le lingue in maniera semplice e divertente, con mini lezioni che sembrano quasi un gioco. Duolingo garantisce un’impostazione di apprendimento coerente e personalizzata sul livello dello studente.

