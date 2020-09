Le caldaie che si autoriparano, la nuova invenzione di Tado

Oltre a due prodotti innovativi, l'azienda tedesca ha realizzato anche un software per l'autoriparazione

Tado°, azienda tedesca leader nel settore delle riscaldamento, ha presentato durante un evento dedicato alla domotica a Berlino alcuni prodotti innovativi, come il termostato wireless e il sensore di temperatura.

I nuovi prodotti Tado

Con il termostato wireless, è possibile modificare la posizione del termostato in modo facile ed intuitivo. Risulta essere una soluzione particolarmente utile in caso di ristrutturazione degli ambienti, perché consente di evitare di spostare i fili del termostato. Basterà istallare una base fisica e cablata al termostato già presente a casa e poi posizionare l’unità wireless in un’altra parte della propria abitazione. Il costo del Termostato Intelligente Wireless V3+ – kit di base sarà intorno ai 230 euro.

Il sensore di temperatura, invece, potrà essere abbinato alle valvole termostatiche della casa produttrice tedesca, in modo da consentire di regolare la temperatura in un punto strategico della propria casa e non direttamente vicino al calorifero dove la temperatura sarà mantenuta più elevata. Il prezzo del sensore di temperatura Wireless si aggirerà intorno agli 80 euro.

Software innovativo con guida all’autoriparazione

Oltre a questi due prodotti innovativi e funzionali, l’azienda tedesca ha lanciato anche un nuovo servizio all’interno del pacchetto Auto-Assist, si tratta della funzionalità “Care&Protect”, che si affiancherà alla geolocalizzazione ed al sensore delle finestre aperte. Il nuovo servizio consentirà a chi possiede una caldaia termosingola di provvedere alle riparazioni “base” in modo autonomo, risparmiando così molti soldi di manutenzione.

Il software sarà in grado di acquisire informazioni sull’impianto di caldaia, segnalando eventuali anomalie in modo tempestivo attraverso una notifica. Inoltre, sarà in grado di specificare se l’intervento di riparazione potrà essere svolto senza l’ausilio di un professionista, ad esempio spurgando i caloriferi per consentire all’aria di uscire o semplicemente riavviando la caldaia.

In caso contrario, ovvero qualora il fai-da-te si rivelasse la scelta errata, il software restituirà un elenco di contatti di specialisti a cui rivolgersi per ottenere un intervento professionale. La funzione sarà disponibile da ottobre per tutti gli utenti Tado° Auto-Assist, che ha un costo mensile di circa 3 euro oppure annuale di 24,99 euro.

