Le migliori app per le previsioni meteo da consultare

Consultare il meteo è molto utile non solo per sapere se occorre uscire con l’ombrello o meno, ma anche per sapere se è possibile stendere i panni oppure per organizzare un’uscita o un week-end fuori porta.

Attualmente, conoscere le previsioni del tempo con un po’ di anticipo è possibile attraverso i diversi dispositivi, come gli smartphone oppure i tablet. Non tutte le applicazioni che consentono di farlo, però, sono uguali.

Le più affidabili e migliori applicazioni meteo per Ios e Android

YoWindow, invece, consiglia se annaffiare o meno il giardino. Viene mostrata un’animazione raffigurante la situazione meteorologica del momento, con effetti sonori del momento (ad esempio suoni della pioggia scrosciante, tuoni ecc oppure cinguettii degli uccelli nelle giornate serene). È disponibile solo per android a pagamento.

AccuWeather – Weather for Life è un’applicazione da non perdere se si ama viaggiare. Infatti, fornisce previsioni meteo con estrema accuratezza in ben 100 lingue e per tutte le località del mondo. Si può sapere, consultando l’app, minuto per minuto fino a due ore successive dalla consultazione, le precipitazioni in una precisa zona e l’intensità della pioggia. Infatti, AccuWeather utilizza il GPS e consente di consultare, ad un preciso indirizzo, l’ora di inizio e di fine di un fenomeno meteorologico, come la pioggia oppure una nevicata. L’applicazione è molto semplice da utilizzare: nella scheda “situazione attuale” è possibile trovare alcune informazioni, ad esempio sull’umidità e sulla pressione atmosferica. Nella sezione “sole e luna”, invece, si può controllare l’ora in cui tramonta e sorge il sole. Con l’icona in alto a sinistra, è possibile controllare la nuvolosità in tutto il globo. Scarica gratis su Android.

Windy.com – Radar meteorologico e previsioni: disponibile sia in versione sito web che app, è una piattaforma estremamente precisa poiché prende i dati della Global Forecast System e del Centro europeo per le previsioni meteorologiche per ottenere accurati aggiornamenti del tempo. Consente di controllare non solo il meteo, ma anche il vento, e di conseguenza le onde del mare. Come suggerisce il nome, infatti, il focus dell’app è poter controllare la situazione delle correnti (molto utile per pescatori, velisti, appassionati di parapendio ecc.) attraverso una mappa interattiva del vento, dato che è stata creata dai kiteborder, veri appassionati delle condizioni meteorologiche ventose! Scarica gratis su Android. Scarica gratis su Apple Store Ios.

Weather Now è un’app che presenta una schermata della terra 3d ed è strutturata proprio sulla parte “visuale”. Infatti, propone un grafico con delle condizioni meteorologiche per 15 giorni, ed un widget per controllare facilmente le previsioni meteo a breve e lungo termine.

Meteo e Radar – MORECAST è un’applicazione basata sulle webcam e sui radar di moltissime stazioni meteo situate nelle principali città italiane. È molto utile perché traccia il meteo durante tutto il percorso durante un viaggio, ed inoltre consente di confrontare il tempo di due località selezionate. Rientra tra le app maggiormente utilizzate, poiché permette di visualizzare le immagini satellitari con animazioni grafiche in tempo reale. Per le località costiere, mostra anche la temperatura del mare. L’app è disponibile gratuitamente, ma per fare zoom sulla mappa interattiva e rimuovere i banner pubblicitari occorre acquistare la versione a pagamento.

IlMeteo è forse una delle app più consultate ed utilizzate, forse per la possibilità di attivare una notifica personalizzata in caso di allerta meteo. Inoltre, comprende altre funzionalità utili come le indicazioni sul traffico, il bollettino neve e dei pollini. Tale app, però, si rivela meno precisa e con una grafica più confusionaria rispetto alle altre applicazioni consigliate. È possibile scaricarla anche per windows, con funzionalità ridotte rispetto alle versioni per Android e IOs.

Yahoo Meteo è una famosa applicazione con previsioni meteo anche ora per ora, molto carina poiché consente di impostare come sfondo in trasparenza alcuni dei monumenti della città della quale si stanno consultando le previsioni meteo. Il funzionamento è molto semplice, basta fare uno swipe verso il basso per consultare le previsioni giorno per giorno, leggere informazioni concernenti la temperatura percepita, sui venti e sull’orario in cui sorgono il sole e la luna.

3B METEO rientra tra le applicazioni più scaricate, vantando più di un milione di download, tra Android, Ios. Senza dubbio il suo punto di forza è la localizzazione, dato che è in grado di circoscrivere la zona da tenere sotto controllo, limitandosi al quartiere dove abita l’utente. Inoltre consente di controllare la velocità dei venti, l’umidità, la temperatura percepita ecc. Non solo: c’è anche la possibilità di guardare dei video con tanto di presentatrice che spiega le condizioni meteo in modo dettagliato. La community dell’app, permette sia di condividere le foto scattate sia di entrare in contatto con altri appassionati delle previsioni meteorologiche!

