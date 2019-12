App d’incontri: quale scegliere

Ormai i rapporti interpersonali seguono la strada del virtuale, come tutti gli aspetti della nostra vita. Proprio per questo si stanno diffondendo sempre di più le app d’incontri, per riuscire ad incontrare la propria anima gemella senza doverla conoscere faccia a faccia come si faceva qualche anno fa.

In realtà, la reputazione delle app nate prettamente per far incontrare le persone, non è buona. C’è chi pensa che siano utili solamente per dei rapporti occasionali, “mordi e fuggi”, e che non si possa trovare sulle app di incontri una persona interessata ad una relazione stabile e duratura. Tuttavia, non è escluso che qualcuno possa aver incontrato la propria anima gemella tramite questi strumenti.

Sugli store degli smartphone, è possibile trovare davvero tantissime app finalizzate a questo scopo, ma ne esistono alcune reputate dagli utenti migliori, per l’affidabilità ed altri requisiti come la semplicità di utilizzo, la popolarità, nonché ovviamente la garanzia di privacy e la gratuità.

La lista delle migliori app d’incontri

Ecco le applicazioni di incontri gratuite da scaricare sul proprio smartphone, sia iOS che Android:

Tinder è senza dubbio l’applicazione di incontri più famosa al mondo, molto scaricata principalmente per l’utilizzo intuitivo. Infatti, l’user, può sfogliare le foto che vengono proposte dall’app in base alla vicinanza geografica. Dopo aver visto le foto, si può lasciare un cuoricino per indicare interesse o passare avanti. Se anche l’altra persona clicca il cuoricino, scatta il “match” e le due persone entrano in contatto e possono iniziare a chattare. Per iscriversi, si può utilizzare il login con Facebook oppure compilare tutti i dati, caricare 4 fotografie e aggiungere una descrizione personale.

Tinder – Scarica gratis dal Play Store di Android

– Scarica gratis dal Play Store di Android Tinder – Scarica gratis da App Store di iOS

Grindr è un’applicazione altrettanto famosa, ma studiata prettamente per gli incontri omosessuali. Ci si può iscrivere inserendo i dati necessari nel modulo di iscrizione ed impostando una foto profilo. Per trovare la persona giusta, anche questa applicazione utilizza la geolocalizzazione. Compilando il profilo, però, è possibile indicare delle preferenze al fine di aiutare l’algoritmo a selezionare le persone più indicate da mostrare. L’app inoltre consente di inviare messaggi testuali e audio, nonché foto, adesivi e condividere la posizione, proprio come whatsapp.

Grindr scarica gratis (Android/iOS)

Only Women è un’app gratuita per incontri dello stesso sesso al femminile. Il funzionamento ha molte similitudini con Grindr. Su Only Women c’é la possibilità di aggiungere più foto al proprio profilo, maggiori informazioni per una ricerca più personalizzata.

Women scaricabile gratis su Android/iOS

Al quarto posto non poteva che esserci Lovoo, applicazione molto gettonata tra i giovani che consente alle persone che abitano vicino di entrare in contatto. Questa applicazione ricalca molto il funzionamento di Instagram, poiché consente di vedere le foto degli iscritti e mostrare interesse. Il funzionamento è semplice, basta attivare il “radar” per ricercare le persone nei paraggi ed iniziare a chattare con qualcuno.

Lovoo – Scarica gratis dal Play Store di Android

– Scarica gratis dal Play Store di Android Lovoo – Scarica gratis da App Store di iOS

Ok Cupid ha un nome che è tutto un programma. Il suo punto di forza è il fatto che non richiede per forza l’iscrizione a Facebook, come invece fanno molte altre app. Si può collegare, non obbligatoriamente, il profilo Instagram. Lo scopo dell’applicazione è quello di trovare gli utenti compatibili tra loro, sottoponendo agli iscritti delle domande al fine di generare un punteggio. Per cercare gli iscritti, c’è la funzione “quickmatch” che consente di visualizzare solo le foto degli altri iscritti. Le funzioni più interessanti dell’app, però, sono a pagamento: bisogna acquistare la versione premium per vedere più di 5 persone che hanno visitato il profilo e sapere chi ha manifestato interesse.

Bumble si rivela essere l’applicazione per incontri preferita dalle donne, poiché sono le donne ad avere le redini della conoscenza. Solo le donne possono avviare conversazioni, ovviamente per gli omosessuali è consentito scrivere da ambo le parti. Per indicare la preferenza per lo stesso sesso, basta specificarla nelle impostazioni. L’accesso avviene tramite Facebook, e l’app prende la foto profilo ed i dati sensibili. Per l’iscrizione occorre avere almeno 17 anni.

Forse poco conosciuta, ma davvero innovativa è Once: si tratta di un’app studiata per vedere un unico profilo al giorno, non casualmente ma selezionato da un team di esperti che studiano il grado di affinità. Ogni 24 ore, a mezzanotte, due utenti visualizzano una foto e si può iniziare una chat solo quando entrambi esprimono la stessa preferenza.

Scarica gratis su Android Store

Scarica gratis su App Store di Ios

The Inner Circle è un interessante app molto selettiva, perché comprende giovani professionisti che cercano persone con gli stessi interessi e lo stesso background professionale. Principalmente, ci si può trovare imprenditori, creativi ecc. Per potersi iscrivere è necessario avere un profilo LinkedIn, che viene analizzato accuratamente prima di consentire l’accesso al database degli iscritti. Inoltre, il team dell’app organizza degli incontri in tutto il mondo per permettere agli iscritti di potersi conoscere dal vivo.

Happn è un’applicazione di dating diversa da quelle fino ad ora descritte. Infatti, essa è studiata per mettere in contatto due persone che si sono viste, ma che non hanno il coraggio di dichiararsi dal vivo. Infatti, ogni qualvolta gli sguardi di due persone con l’app scaricata sul cell si incontrano, l’avvenimento viene registrato dalla stessa. Grazie all’applicazione si può sapere quando, come e dove hai incontrato un’altra persona. La chat poi si attiva solo in caso di like reciproco.

Badoo, chi non lo conosce! Nato come social network si é rivoluzionato offrendo la sua app di incontri gratuita. Si possono conoscere persone e dare persino delle valutazioni negative o positive. Badoo grazie all’algoritmo, permette di conoscere persone che vivono nella tua stessa città.

Badoo scarica gratis su Android/iOS

