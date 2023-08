Le noccioline fanno bene? Le ultime scoperte mediche dicono di sì

Una recente ricerca dell’università in Spagna, Castilla-La-Mancha, ha scoperto nuove e sorprendenti proprietà delle noccioline, quelle acquistate anche per smorzare la fame o fare uno snack.

Gli scienziati hanno dimostrato che nelle giuste quantità, le noccioline fanno bene alla salute mentale perché allontanano del 17% il rischio di depressione, anzi riducono fortemente l’insorgere del malessere dell’umore.

Sono importanti le sostanze fitochimiche che contengono, già studiate per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Studiati gli effetti su oltre 13.000 pazienti di mezza età

I medici hanno analizzato più di 13.000 pazienti e con un’età media di 58 anni, quindi non giovanissimi che spesso soffrono i primi acciacchi dell’anzianità.

Qual è la quantità giusta di noccioline da assumere per avere effetti positivi sulla salute mentale? Ebbene, lo snack da assumere anche tutti i giorni, consiste in trenta grammi di noccioline ma anche mandorle, noci, anacardi e pistacchi. Chiaramente, i risultati variano di persona in persona, a seconda dei problemi di salute e dello stile di vita vissuto.

La depressione è un disturbo patologico collegato alla regolazione dell’umore. Per favorire lo spirito sono importanti gli antiossidanti, gli aminoacidi e anche l’arginina, la glutammina, la serina e il triptofano.

Gli scienziati hanno studiato anche le classiche noccioline da aperitivo

Questi elementi, contenuti dalle noccioline ma anche da altra frutta secca, è l’insieme di elementi studiati per capire gli effetti positivi non solo sulla salute mentale ma anche sul corpo. Il triptofano lo abbiamo già incontrato parlando dell’ormone della crescita.

Le noccioline note anche come arachisi sono state già studiate per gli effetti positivi sulla salute. L’Università dell’Australia Meridionale, ad esempio, aveva testato l’effetto del consumo quotidiano di 70 grammi di arachidi tostate a secco e leggermente salate.

Ebbene, il risultato è che grazie all’alto valore di sazietà e nutrienti specifici, le noccioline si possono considerare uno snack da poter consumare anche nelle diete dimagranti, seguendo i consigli del medico curante, e hanno effetti importanti anche sulla pressione sanguigna.