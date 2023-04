L’E3 cancellato: poche adesioni all’evento

L’E3 2023 (Electronic Entertainment Expo) salta a causa delle troppe defezioni annunciate dalle grandi aziende videoludiche.

Che cos’è l’E3?

L’Electronic Entertainment Expo, conosciuto con il nome di E3, è una fiera di videogiochi organizzata ogni anno dall’Entertainment Software Association. Gli sviluppatori e gli editori la utilizzano per mostrare al pubblico di videogiocatori i titoli in uscita e il merchandise. Dopo le cancellazioni del 2020 e del 2022, l’appuntamento digitale del 2021 poco seguito, anche quest’anno l’evento chiudi i battenti. Multi big del settore avevano già annunciato la propria assenza. Le ultime defezioni sono quelle di Nintendo e Microsoft. Visto il poco entusiasmo, l’organizzatrice ReedPop ha deciso di gettare la spugna, almeno per quest’anno.

ReedPop non molla

ReedPop ha già chiarito che l’anno prossimo ci riproverà. Dopotutto l’E3 è l’evento videoludico più importante e ha sempre richiamato tantissimo pubblico entusiasto. Il Covid ha costretto a tirare per un attimo il fiato, ma ReedPop si dice convinta che le cose miglioreranno l’anno prossimo. Quest’anno lo show “non ha raccolto l’interesse necessario per essere portato avanti in un modo che potesse rappresentare la dimensione, la forza e l’impatto del settore“.