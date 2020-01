Leroy Merlin lavora con noi: più di 80 assunzioni in tutta Italia

L’azienda francese Leroy Merlin, leader nel settore del fai-da-te, ha annunciato un programma di assunzioni in tutta Italia, ed in particolare nella sede centrale nel capoluogo lombardo. L’azienda, specializzata nell’edilizia e nel giardinaggio, ha una lunga storia alle spalle. Nasce nel 1923 ed attualmente fa parte del Gruppo Adeo, che può vantare circa 3.000 negozi.

In Italia Leroy Merlin è approdata nel 1996, ed attualmente può contare circa 50 punti vendita e circa 7.000 collaboratori, ed attualmente è pronto ad ampliare la sua rete. Le selezioni lavora con noi, sono aperte per i professionisti, con comprovata esperienza in diversi ambiti, per giovani al primo approccio con il mondo lavorativo. I rapporti di lavoro potranno essere a tempo determinato o indeterminato, o possono esserci stage formativi.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura, è necessario compilare l’apposito form online ed allegare il curriculum, a questo indirizzo.

Attualmente, vi elenchiamo alcune delle figure professionali ricercate da Leroy Merlin, ma sono molte di più: