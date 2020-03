Lievito fatto in casa con la birra, una fake news

I lieviti sono un tipo di funghi che consumano zucchero e producono anidride carbonica, utilizzati per far lievitare gli impasti o fermentare le bevande alcoliche, come la birra. Il lievito di birra è un sottoprodotto della bevanda, che si ottiene dalla fermentazione dell’orzo germogliato all’interno di appositi fermentatori. Qui le cellule di lievito si moltiplicano migliaia di volte,in assenza di ossigeno.

I primi a scoprire il lievito di birra furono gli antichi egizi verso il 1500 a.C., ed in antichità esso veniva prodotto utilizzando solamente gli scarti di produzione della birra, il suo utilizzo nell’ambito della panificazione risale alla metà del secolo XIX.

Ricetta lievito di birra fatto in casa utilizzando la birra un flop

Attualmente, trovarlo in commercio è quasi impossibile, per questo sui social è diventata virale una ricetta facile: il lievito fatto con la birra. La ricetta citava pochi ingredienti tra cui:

100 ml di birra

1 cucchiaio di miele oppure 1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di farina

Il procedimento: bisognava amalgamare il tutto e tenere il composto a temperatura ambiente per un periodo di 24 ore. Con queste dosi, era possibile ottenere 50gr di lievito di birra. La verità è che in molti lo hanno provato ed è stato un insuccesso. La pizza non cresceva, il lievito o l’intruglio ottenuto si separava. Alcuni hanno ipotizzato anche una tossicità e la possibilità di formazione di spore o tossine. La maggior parte ha definito la ricetta una Fake News.

Dopo l’evidente delusione della ricetta flop, abbiamo trovato questa facile ricetta della pizza senza lievito. Sicuramente non sarà da equiparare alla classica pizza con il lievito di birra o lievito madre ma avrà il suo perché e il suo ottimo sapore.

Pizza fatta in casa senza lievito

500 gr di farina Manitoba

500 gr di farina 1

un bicchiere di latte tiepido

un cucchiaino scarso di miele

acqua tiepida q.b.

Bisogna amalgamare gli ingredienti, poi lasciare l’impasto tenuto un po’ morbido in frigorifero per 24 ore. In seguito occorre rimpastare con un po’ di farina, e l’impasto ottenuto va lasciato fuori dal frigo a lievitare per circa 7/8 ore, aggiungendo altro cucchiaino scarso di miele. Con questo impasto è possibile realizzare una pizza molto sottile da stendere sulla teglia, poiché nel forno l’impasto continuerà a lievitare.

Un’altra facile ricetta che permette di sopperire alla mancanza di lievito, è il pane senza lievito e senza impasto: pronto in 30 minuti